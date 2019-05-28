«Порезали как колбасу»: семья пациента, оскорбленного постом дочери хирурга, требует отчислить её

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Девушка написала злобный пост о том, что её отец 6 часов делал операцию, а пациент в итоге умер
Скандал разгорелся после появления оскорбительных скриншотов в соцсетях
Семья пациента, о котором высказалась в «Твиттере» студентка НГМУ Анна Лучинина, требует отчислить девушку из университета. Скандал разгорелся после появления скриншотов её постов в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщениях от лица Лучининой описывается её практика в больницах с оскорблениями пациентов и резкими высказываниями о преподавателях вуза, где учится девушка. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин заявил, что тексты скриншотов могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. Тем не менее после скандала он принял решение уволиться из больницы.
«Вы представляете. У нас только похороны прошли, и вот буквально на следующий день или через два дня, лично я ещё не отошла от потери, и присылают ссылку на страничку. <...> Я не зарегистрированный пользователь, прошла по ссылке, и "Твитер" был открыт», — рассказала корреспонденту НГС родственница умершего мужчины Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.)
Девушка прочитала запись от 5 мая (орфография автора сохранена) и, по её словам, сразу поняла, о ком идёт речь:
«***, когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот *** потом днем всё равно умер… Вот это *** подстава подстав (хотя впринципе было ожидаемо т.К порезали его как колбасу)», — говорится в записи.
Ирина показала твит всем родственникам.
«Я зашла, и, конечно, я сразу поняла, о ком и о чем идет речь, потому что запись была выложена пятого числа, как раз в тот день, когда мой [родственник] в больнице скончался <...> Естественно, мы начали принимать меры, я звонила неоднократно декану <...> Я просто их предупредила, что лучше им принять меры внутри своего вуза, чтобы так не разошлось всё это. Они не захотели. <...> Я бы хотела большое спасибо сказать этому человеку, который выложил, но на самом деле это была не я, но я собиралась», — объясняет девушка.
Декан лечебного факультета НГМУ Александр Новиков подтвердил корреспонденту НГС, что узнал о скандальных постах студентки до того, как их растиражировали в группах в соцсетях.
«Был краткий звонок по отдельным фактам, так скажем, а вот в том многообразии и в такой грубой форме это буквально последние два дня всё всплыло», — объяснил Александр Новиков.
Сейчас в университете идёт проверка инцидента, но семья умершего боится, что студентку не отчислят.
«Если честно, мы хотим, чтобы её отчислили из университета. Этого хочет вся моя семья, потому что согласитесь, что неприятно идти к такому врачу, которого ты знаешь, что он заведомо негативно к людям настроен. Да я лучше самолечением тогда займусь. <...> Хочется, чтобы она ответственность несла за свои слова. <...> Она по направлению учится от нашей поликлиники как раз, и она вернётся отрабатывать», — добавила Ирина.
Посты в соцсетях часто становятся проблемой для учащихся, причем не только вузов. Так, в прошлом году студенток первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они выложили в Instagram видео, на котором бреют ноги в вагоне метро.
Александра Бруня
Фото и скриншоты «Твиттера» предоставлены Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»
И что она такого сказала? Ничего страшного. Сказала как есть. Я бы тоже разозлился, если бы 6 часов моей работы пошли коту под хвост. Девочка молодец, мне она очень нравится.
Если врач (пусть и будущий), так воспринимает пациентов, так отзывается о них, сравнивая с колбасой... Лучше ей держаться подальше от медицины и педагогики.
А за что ее отчислять?
Объясните.
Она что? Плохо учится? Не ходит на занятия? У нее "долги" по итогам семестров? Есть "хвосты" по экзаменам и зачетам?
Она срывала занятия и грубила преподавателям?
Что-то о ее успеваемости и дисциплине ни слова пока не написано.
А насчет ее комментариев....
У нас в России гражданам Конституцией свобода слова гарантирована.
Поэтому "хотелки" обиженных ее комментариями об отчислении - это эмоции и не более того.
Не за что ее отчислять.
Как отчислят, так по иску суда и назад примут.