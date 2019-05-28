«Порезали как колбасу»: семья пациента, оскорбленного постом дочери хирурга, требует отчислить её

Семья пациента, о котором высказалась в «Твиттере» студентка НГМУ Анна Лучинина, требует отчислить девушку из университета. Скандал разгорелся после появления скриншотов её постов в социальной сети «ВКонтакте». В сообщениях от лица Лучининой описывается её практика в больницах с оскорблениями пациентов и резкими высказываниями о преподавателях вуза, где учится девушка. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин заявил, что тексты скриншотов могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. Тем не менее после скандала он принял решение уволиться из больницы.



«Вы представляете. У нас только похороны прошли, и вот буквально на следующий день или через два дня, лично я ещё не отошла от потери, и присылают ссылку на страничку. <...> Я не зарегистрированный пользователь, прошла по ссылке, и "Твитер" был открыт», — рассказала корреспонденту НГС родственница умершего мужчины Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы. — Прим. ред.) Девушка прочитала запись от 5 мая (орфография автора сохранена) и, по её словам, сразу поняла, о ком идёт речь: «***, когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот *** потом днем всё равно умер… Вот это *** подстава подстав (хотя впринципе было ожидаемо т.К порезали его как колбасу)», — говорится в записи.

Ирина показала твит всем родственникам. «Я зашла, и, конечно, я сразу поняла, о ком и о чем идет речь, потому что запись была выложена пятого числа, как раз в тот день, когда мой [родственник] в больнице скончался <...> Естественно, мы начали принимать меры, я звонила неоднократно декану <...> Я просто их предупредила, что лучше им принять меры внутри своего вуза, чтобы так не разошлось всё это. Они не захотели. <...> Я бы хотела большое спасибо сказать этому человеку, который выложил, но на самом деле это была не я, но я собиралась», — объясняет девушка.