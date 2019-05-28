Пострадавший от взрыва в Кировском районе скончался в больнице

При взрыве баллона с фреоном он получил тяжёлую черепно-мозговую травму

Баллон с фреоном взорвался у одного из арендаторов рынка
Баллон с фреоном взорвался у одного из арендаторов рынка


Пострадавший от взрыва газа рабочий на рынке «Левобережный» скончался в больнице.


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области, пострадавшего привезли в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. 


«Человек погиб в больнице. <...> Были изначально травмы с головой связанные тяжёлые, визуально заметные. Нужно проводить судебно-медицинскую экспертизу», — коротко сообщили в полиции.


В пресс-службе управления МВД сообщили, что проведут проверку обстоятельств инцидента.


Взрыв баллона в торговом городе «Левобережный» произошёл сегодня днём — взорвался баллон с фреоном, который был подключён к холодильнику одного из арендаторов помещений. 

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