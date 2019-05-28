Nissan врезался в автомобиль дорожной службы на Советском шоссе

Днём во вторник, 28 мая, на Советском шоссе под Новосибирском столкнулись Nissan Cefiro и автомобиль дорожных служб. Столкновение произошло недалеко от посёлка Элитный.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Александр, прислав фотографии с места аварии. По его словам, иномарка врезалась в «Газель», двигаясь со стороны улицы Петухова.

«[Автомобиль] ударил в заднюю часть "Газель" дорожной службы, которая, видимо, просто стояла на крайней левой полосе проезжей части для проведения ремонтных работ. Аварии на этом перекрёстке довольно частые», — сообщил читатель.