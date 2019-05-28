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Происшествия

Nissan врезался в автомобиль дорожной службы на Советском шоссе

В аварии обошлось без пострадавших

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От столкновения у Nissan смяло капот и бампер. Проблесковые маячки на крыше Nissan на самом деле принадлежат полицейской машине, стоящей на заднем плане

Фото: читатель Александр

Днём во вторник, 28 мая, на Советском шоссе под Новосибирском столкнулись Nissan Cefiro и автомобиль дорожных служб. Столкновение произошло недалеко от посёлка Элитный. 

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Александр, прислав фотографии с места аварии. По его словам, иномарка врезалась в «Газель», двигаясь со стороны улицы Петухова. 

«[Автомобиль] ударил в заднюю часть "Газель" дорожной службы, которая, видимо, просто стояла на крайней левой полосе проезжей части для проведения ремонтных работ. Аварии на этом перекрёстке довольно частые», — сообщил читатель.

Автомобиль дорожных служб серьёзных повреждений не получил

Фото: читатель Александр

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. 

«Водитель, управляющий автомобилем Nissan Cefiro, двигался по Советскому шоссе. В пути следования произошло столкновение с автомобилем ГАЗ. Раненых нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вчера на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска автобус № 110 столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Тимур Брук, водитель автобуса отвлёкся на сдачу

Дмитрий Здорников
Фото читателя Александра

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

ДТПСоветское шоссе

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КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
Цветка
28 мая 2019 в 17:46

ААА! Какая удачная фотография)) , люстра-то не от Ниссана!

Фото пользователя
Цветка
28 мая 2019 в 17:45

Какой-то необычный Ниссан..с люстрой на крыше..на таран пошел, что б ГАЗель на дороге не мешала?

сми
28 мая 2019 в 17:44

На этом месте бьются регулярно: то на красный пытаются проскочить в обоих направлениях, то разворачиваться начинают перед встречным. А при движении в сторону ОбьГЭС на этом перекрёстке вообще нельзя ни налево, ни разворачиваться. С п.Элитного часто на красный свет выезжают - торопятся в рай попасть, а зелёный горит секунд 20 не более.
На перекрёстке впору камеры ставить - будет хороший урожай на штрафы.