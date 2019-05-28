Грузовик вытолкнул Infiniti на разделитель посередине Бердского шоссе

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Внедорожник практически лёг на разделитель
Внедорожник Infiniti застрял между отбойником и грузовиком
Сегодня днём, 28 мая, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска грузовик прижал Infiniti к отбойнику — внедорожник практически лёг на бетонное ограждение посередине дороги.
В группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария случилась недалеко от клиники Мешалкина.
На фото с места событий, которое «АвтоБердску» прислали очевидцы, видно, что «Инфинити» лежит на отбойнике, а одно из его передних колёс выходит за ограждение.
Сегодня утром НГС рассказывал о ночной аварии — в Первомайском районе автомобиль протаранил припаркованные машины и снёс дорожный знак.
Елена Громкова
Фото vk.com/autoberdsk