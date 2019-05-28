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Происшествия

Грузовик вытолкнул Infiniti на разделитель посередине Бердского шоссе

Внедорожник практически лёг на разделитель

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Внедорожник Infiniti застрял между отбойником и грузовиком

Фото: vk.com/autoberdsk

Сегодня днём, 28 мая, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска грузовик прижал Infiniti к отбойнику — внедорожник практически лёг на бетонное ограждение посередине дороги.

В группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария случилась недалеко от клиники Мешалкина.

На фото с места событий, которое «АвтоБердску» прислали очевидцы, видно, что «Инфинити» лежит на отбойнике, а одно из его передних колёс выходит за ограждение.

Сегодня утром НГС рассказывал о ночной аварии — в Первомайском районе автомобиль протаранил припаркованные машины и снёс дорожный знак.

Елена Громкова
Фото vk.com/autoberdsk 

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ИнфинитиДТП с грузовиком

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КОММЕНТАРИИ (3)

SnakeR
28 мая 2019 в 16:43

Скажите мне, что этот ТОНАР делает в крайней левой полосе. на трехполосной дороге!?

аhsurV
28 мая 2019 в 16:45

Да ты гляди, даже такие столбы- спрятанные среди разделителя, мешают иномаркам!