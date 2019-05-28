В Новосибирске вылечили игуану, которая не могла есть и дышать

Ветеринары предположили несколько диагнозов — сейчас игуане уже лучше





В новосибирской ветеринарной клинике БЭСТ вылечили игуану, которая не могла дышать и есть, — во рту у животного нашли новообразование, которое располагалось на входе в трахею.





«После диагностики было озвучено несколько предварительных диагнозов: новообразование ротовой полости <...>, абсцесс ротовой полости, вызванный травмой во время кормления, и стоматит. По результатам диагностики было предложено лечение в виде антибактериальной и противовоспалительной терапии», — пояснили корреспонденту НГС в клинике.





Игуану вылечили за несколько дней





На лечение игуаны потребовалось несколько дней — сейчас к ней вернулся аппетит, а общее самочувствие улучшилось.





«На данный момент у рептилии нет проблем, с которыми она обратилась, из этого мы можем сделать вывод, что, к счастью владельцев, это было не новообразование, а менее пугающие диагнозы. Сейчас рептилия радует своих владельцев хорошим аппетитом и прежней активностью», — сообщили в клинике БЭСТ.







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