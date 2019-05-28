В Новосибирске вылечили игуану, которая не могла есть и дышать

У животного нашли новообразование, которое затрудняло дыхание

Ветеринары предположили несколько диагнозов — сейчас игуане уже лучше
Ветеринары предположили несколько диагнозов — сейчас игуане уже лучше


В новосибирской ветеринарной клинике БЭСТ вылечили игуану, которая не могла дышать и есть, — во рту у животного нашли новообразование, которое располагалось на входе в трахею. 


«После диагностики было озвучено несколько предварительных диагнозов: новообразование ротовой полости <...>, абсцесс ротовой полости, вызванный травмой во время кормления, и стоматит. По результатам диагностики было предложено лечение в виде антибактериальной и противовоспалительной терапии», — пояснили корреспонденту НГС в клинике. 


Игуану вылечили за несколько дней
Игуану вылечили за несколько дней


На лечение игуаны потребовалось несколько дней — сейчас к ней вернулся аппетит, а общее самочувствие улучшилось. 


«На данный момент у рептилии нет проблем, с которыми она обратилась, из этого мы можем сделать вывод, что, к счастью владельцев, это было не новообразование, а менее пугающие диагнозы. Сейчас рептилия радует своих владельцев хорошим аппетитом и прежней активностью», — сообщили в клинике БЭСТ. 


В апреле новосибирские ветеринары спасли льва Остина из гастролирующей цирковой труппы — хищник страдал от сильной зубной боли

Прочтений: 1503

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено