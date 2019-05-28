Девочка упала со стройки в Ленинском районе с 3-го этажа

Сегодня, 28 мая, маленькая девочка упала с высоты на стройплощадке у дома на улице Волховской, 33А в Ленинском районе Новосибирска. По предварительной информации, ребёнок упал с высоты 3-го этажа.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в службе 112.

«В 15 часов пришла информация от очевидца. <...> С высоты 3-го этажа упала девочка, примерно 10 лет, якобы они там баловались», — рассказали в службе 112.



Информация дополняется.

Это уже не первый случай, когда дети забираются на строящиеся площадки. На днях прокурор Кировского района Новосибирска потребовал закрыть доступ к недостроенным высоткам на улице Зорге — накануне читатель НГС поделился видеороликом, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя и бросают с него мусор.