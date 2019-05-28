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Происшествия

Девочка упала со стройки в Ленинском районе с 3-го этажа

Как сообщают в службе 112, дети баловались на строительной площадке

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По словам очевидцев, дети играли на стройке 

Фото: Ирина Малыгина 

Сегодня, 28 мая, маленькая девочка упала с высоты на стройплощадке у дома на улице Волховской, 33А в Ленинском районе Новосибирска. По предварительной информации, ребёнок упал с высоты 3-го этажа. 

Об этом корреспонденту НГС сообщили в службе 112. 

«В 15 часов пришла информация от очевидца. <...> С высоты 3-го этажа упала девочка, примерно 10 лет, якобы они там баловались», — рассказали в службе 112. 

Информация дополняется.

Это уже не первый случай, когда дети забираются на строящиеся площадки. На днях прокурор Кировского района Новосибирска потребовал закрыть доступ к недостроенным высоткам на улице Зорге — накануне читатель НГС поделился видеороликом, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя и бросают с него мусор.

Анастасия Нефёдова 
Фото Ирины Малыгиной

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Упал ребёнок с высотыигра на стройкедети

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КОММЕНТАРИИ (24)

с богаткова
28 мая 2019 в 15:42

почему девочка была одна, без родителей? где была в это время ее яжемать?

с богаткова
28 мая 2019 в 15:42

очередная яжемать не уследившая за своим ребенком

Миша
28 мая 2019 в 15:44

У женщин смещённый центр тяжести. Им лучше не заходить за край.