После 27-градусной жары в Новосибирск придут дожди с грозой

Погода резко поменяется уже завтра

В конце мая в Новосибирск придут небольшие дожди
В конце мая в Новосибирск придут небольшие дожди


Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни календарной весны: после 27-градусной жары в город придёт прохлада с грозами.


«Погода неустойчивая: идёт в атмосфере чередование волн тепла и холода, волн сухой и влажной погоды», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, сейчас холодный антициклон отходит на восток, и в среду, 29 мая, «будет достаточно тепло, даже жарко». Днём температура по области повысится до +24…+29 градусов, в Новосибирске ожидается +27. При этом на северо-западе региона возможны осадки с порывистым ветром.


В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, дождей сегодня не ожидается.


Ситуация изменится на следующий день. По словам Ренада Ягудина, 


в четверг, 30 мая, будет проходить холодный атмосферный фронт и дневная температура понизится примерно на 6–7 градусов.


«Произойдёт увеличение облачности, [в Новосибирской области ожидаются] ливневые дожди разной интенсивности, грозы, возможен град. Порывы ветра [по области] могут достигать 20 метров в секунду, в городе — до 16», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.


В Новосибирске, по данным сайта УГМС, днём в четверг также ожидается небольшой дождь с грозой. Ночью синоптики прогнозируют +13…+15 градусов, днём +19…+21.


В пятницу, 31 мая, температура по области продолжит понижаться, кроме того, всё так же вероятны грозы, ливни и град, рассказал Ренад Ягудин.


В Новосибирске, согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, ночью будет +8…+10 градусов, ожидаются небольшой дождь, гроза и порывистый ветер до 16 метров в секунду. Днём также местами возможны небольшие осадки, температура при этом будет на уровне +15…+17.


До календарного лета остаётся всего три дня. На этой неделе в городе расцвела сирень — кусты распустились вовремя, несмотря на неустойчивую погоду. А в магазинах уже появились аксессуары для дач.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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