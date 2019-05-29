После 27-градусной жары в Новосибирск придут дожди с грозой

В конце мая в Новосибирск придут небольшие дожди





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни календарной весны: после 27-градусной жары в город придёт прохлада с грозами.







«Погода неустойчивая: идёт в атмосфере чередование волн тепла и холода, волн сухой и влажной погоды», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, сейчас холодный антициклон отходит на восток, и в среду, 29 мая, «будет достаточно тепло, даже жарко». Днём температура по области повысится до +24…+29 градусов, в Новосибирске ожидается +27. При этом на северо-западе региона возможны осадки с порывистым ветром.







В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, дождей сегодня не ожидается.







Ситуация изменится на следующий день. По словам Ренада Ягудина,





в четверг, 30 мая, будет проходить холодный атмосферный фронт и дневная температура понизится примерно на 6–7 градусов.





«Произойдёт увеличение облачности, [в Новосибирской области ожидаются] ливневые дожди разной интенсивности, грозы, возможен град. Порывы ветра [по области] могут достигать 20 метров в секунду, в городе — до 16», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.





В Новосибирске, по данным сайта УГМС, днём в четверг также ожидается небольшой дождь с грозой. Ночью синоптики прогнозируют +13…+15 градусов, днём +19…+21 .







В пятницу, 31 мая, температура по области продолжит понижаться, кроме того, всё так же вероятны грозы, ливни и град, рассказал Ренад Ягудин.





В Новосибирске, согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, ночью будет +8…+10 градусов, ожидаются небольшой дождь, гроза и порывистый ветер до 16 метров в секунду. Днём также местами возможны небольшие осадки, температура при этом будет на уровне +15…+17 .







До календарного лета остаётся всего три дня. На этой неделе в городе расцвела сирень — кусты распустились вовремя, несмотря на неустойчивую погоду. А в магазинах уже появились аксессуары для дач.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

