На Красном проспекте открылось кафе с вывеской в Instagram

Fritas Alitas находится в паре шагов от KFC и торгует наггетсами и крыльями

Маленькая порция из 8 острых крыльев стоит 250 рублей





В Новосибирске начало работать заведение под названием Fritas Alitas. Сама закусочная обходится без вывески, его невозможно заметить с улицы.







Fritas Alitas (в переводе с испанского — «жареные крылья») — новый проект владелицы небольшого бара «Кружали» Анны Кривошлыковой. Пока он существует, по сути, виртуально — роль вывески выполняет аккаунт в Instagram, а само меню доступно в «Кружалях» в виде отдельного предложения.







На выбор есть только два вида продукта — куриные крылья и наггетсы порциями четырёх размеров от 8 (за 250 рублей) до 36 штук (за 900 рублей). К жареной курятине предлагают десять видов соуса.







Кроме жареных крыльев или наггетсов в порцию входит миска с нарезанными палочками сельдерея и моркови, дольки лайма и томаты черри. Для сравнения: порция из шести жареных крыльев в KFC стоит сейчас 209 рублей, а три крыла — 114 рублей.







Как рассказала корреспонденту НГС Анна Кривошлыкова, пока проект работает в тестовом режиме с минимальным набором блюд. В ближайшем будущем к крыльям и наггетсам должен добавиться путин — канадская разновидность картофеля фри под соусом.







«Отдельное название позволяет привлекать дополнительную аудиторию. И со временем думаем развивать этот бренд вне "Кружалей"», — рассказала Анна Кривошлыкова.







Ситуация, когда новое заведение открывается в составе действующего, для Новосибирска не нова. Так, например, какое-то время работали бургерные Spot&Choo's в баре Guilty и Jack's Burger в Bootlegers pub. А сейчас в винном баре Ruby можно купить продукцию маленькой кондитерской «Миндаль».