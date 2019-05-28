На Красном проспекте открылось кафе с вывеской в Instagram

Fritas Alitas находится в паре шагов от KFC и торгует наггетсами и крыльями

Маленькая порция из 8 острых крыльев стоит 250 рублей
Маленькая порция из 8 острых крыльев стоит 250 рублей


В Новосибирске начало работать заведение под названием Fritas Alitas. Сама закусочная обходится без вывески, его невозможно заметить с улицы. 


Fritas Alitas (в переводе с испанского — «жареные крылья») — новый проект владелицы небольшого бара «Кружали» Анны Кривошлыковой. Пока он существует, по сути, виртуально — роль вывески выполняет аккаунт в Instagram, а само меню доступно в «Кружалях» в виде отдельного предложения.


На выбор есть только два вида продукта — куриные крылья и наггетсы порциями четырёх размеров от 8 (за 250 рублей) до 36 штук (за 900 рублей). К жареной курятине предлагают десять видов соуса.


Кроме жареных крыльев или наггетсов в порцию входит миска с нарезанными палочками сельдерея и моркови, дольки лайма и томаты черри. Для сравнения: порция из шести жареных крыльев в KFC стоит сейчас 209 рублей, а три крыла — 114 рублей.


Как рассказала корреспонденту НГС Анна Кривошлыкова, пока проект работает в тестовом режиме с минимальным набором блюд. В ближайшем будущем к крыльям и наггетсам должен добавиться путин — канадская разновидность картофеля фри под соусом.


«Отдельное название позволяет привлекать дополнительную аудиторию. И со временем думаем развивать этот бренд вне "Кружалей"», — рассказала Анна Кривошлыкова.


Ситуация, когда новое заведение открывается в составе действующего, для Новосибирска не нова. Так, например, какое-то время работали бургерные Spot&Choo's в баре Guilty и Jack's Burger в Bootlegers pub. А сейчас в винном баре Ruby можно купить продукцию маленькой кондитерской «Миндаль». 

Прочтений: 1104

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено