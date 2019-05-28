На рынке в Кировском районе взорвался газовый баллон — продавец получил тяжёлые травмы

Во время взрыва баллона пострадал продавец





Днём во вторник, 28 мая, в торговом городе «Левобережный» в Кировском районе Новосибирска взорвался газовый баллон — пострадал один из сотрудников рынка.





Фотографию с места происшествия опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».





Директор компании «МореS» Зоя Дмитриченко, чей киоск находился рядом с местом взрыва, рассказала, что узнала о взрыве после звонка владельцев соседних торговых точек.







«От нашей фирмы никого рядом не было. Как происходило всё, мы не знаем. Позвонили просто и сказали, что произошёл несчастный случай, пострадал человек, приехала скорая», — сказала она.





В пресс-службе МВД корреспонденту НГС сообщили, что взорвался баллон с фреоном.





«На рынке "Левобережный" на одной из торговых точек взорвался баллон с фреоном. Рядом с холодильником находился. В результате происшествия пострадал работник. Доставлен в больницу с серьёзными травмами. Проводится проверка по данному факту», — уточнили в полиции.





В конце октября 2018 года в Балластном карьере сгорел частный дом — из-за взрыва газа кусок дерева попал главе семейства в грудную клетку, убив его. Жена новосибирца и двое детей остались без крова и кормильца.