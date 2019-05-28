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Видео: пограничники собрались на праздник в сквере на Сухом логу

Официальная часть мероприятия проходит в сквере Победы на улице Дуси Ковальчук

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Организатор праздника — Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области

Фото: Анастасия Нефёдова / НГС

Сегодня, 28 мая, в Новосибирске в сквере 40-летия Победы началась официальная церемония, посвящённая Дню пограничных войск.

Сегодня исполняется 101 год с момента образования пограничной охраны. Во время торжества к мемориалу возложат гирлянды и цветы.

«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравит участников мероприятия с Днем пограничника и вручит отличившимся в службе Почетную грамоту мэрии Новосибирска, Благодарственное письмо мэра Новосибирска и ценные подарки — наручные часы с дарственной надписью», — сообщали заранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.

НГС ведёт онлайн-трансляцию с мероприятия.

Пограничники собрались в сквере 40-летия Победы на улице Дуси Ковальчук

Фото: Анастасия Нефёдова / НГС

В программе — официальные поздравления и награждения

Фото: Анастасия Нефёдова / НГС

Отмечать праздник бывшие пограничники начали ещё накануне. Вчера они принесли на площадь Маркса пограничный столб, с которым могли сфотографироваться все желающие. А сегодня днём по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска промчалась колонна машин, украшенных флагами пограничных войск

Елена Громкова
Фото и видео Анастасии Нефёдовой

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КОММЕНТАРИИ (6)

sashagor@ngs.ru
28 мая 2019 в 14:11

жаль что священные границы СССР не уберегли...

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(סרגיי)(Сергей)(سيرجي)
28 мая 2019 в 14:09

УРРаааа!!! Граница с Китаем...Ой, КАЗАХСТАНОМ на Замке!!! Ух ха хахаха!!!!

Кротенок
28 мая 2019 в 14:18

Вертухаи когда и где будут свой праздник отмечать? Напишите обязательно.