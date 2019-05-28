Видео: пограничники собрались на праздник в сквере на Сухом логу

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Официальная часть мероприятия проходит в сквере Победы на улице Дуси Ковальчук
Организатор праздника — Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области
Сегодня, 28 мая, в Новосибирске в сквере 40-летия Победы началась официальная церемония, посвящённая Дню пограничных войск.
Сегодня исполняется 101 год с момента образования пограничной охраны. Во время торжества к мемориалу возложат гирлянды и цветы.
«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравит участников мероприятия с Днем пограничника и вручит отличившимся в службе Почетную грамоту мэрии Новосибирска, Благодарственное письмо мэра Новосибирска и ценные подарки — наручные часы с дарственной надписью», — сообщали заранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.
НГС ведёт онлайн-трансляцию с мероприятия.
Отмечать праздник бывшие пограничники начали ещё накануне. Вчера они принесли на площадь Маркса пограничный столб, с которым могли сфотографироваться все желающие. А сегодня днём по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска промчалась колонна машин, украшенных флагами пограничных войск.
Елена Громкова
Фото и видео Анастасии Нефёдовой
УРРаааа!!! Граница с Китаем...Ой, КАЗАХСТАНОМ на Замке!!! Ух ха хахаха!!!!