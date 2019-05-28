Видео: пограничники собрались на праздник в сквере на Сухом логу

Сегодня, 28 мая, в Новосибирске в сквере 40-летия Победы началась официальная церемония, посвящённая Дню пограничных войск.

Сегодня исполняется 101 год с момента образования пограничной охраны. Во время торжества к мемориалу возложат гирлянды и цветы.

«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравит участников мероприятия с Днем пограничника и вручит отличившимся в службе Почетную грамоту мэрии Новосибирска, Благодарственное письмо мэра Новосибирска и ценные подарки — наручные часы с дарственной надписью», — сообщали заранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.

