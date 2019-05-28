Врачи попросили Бастрыкина наказать мужа пациентки, который сломал руку медработнику из Бердска

Надежда Шахатова получила перелом руки, когда прикрывала от посетителя медицинские справки





Новосибирские врачи попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина наказать посетителя, который напал на заместителя главврача Бердской ЦГБ Надежду Шахатову и сломал ей левую руку.







Текст письма появился на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей.







Как пояснил корреспонденту НГС председатель ассоциации Сергей Дорофеев, написать это письмо предложили члены правления, которые разбирались в произошедшем. Привлечь внимание к этой проблеме врачи решили из-за бездействия следователей.





«Потому что они до сих пор ничего не сделали после этого [случая]. Прошла уже неделя, а ничего они не сделали», — сообщил Сергей Дорофеев, добавив, что пострадавшая Надежда Шахатова сейчас на больничном.







Инцидент, обеспокоивший медицинскую общественность, случился на прошлой неделе в Центральной городской больнице Бердска.







«Молодой человек, Охотин Александр, представившийся как муж пациентки, находящейся на лечении в одном из отделений Бердской больницы, <…> умышленно причинил телесные повреждения заместителю главного врача больницы по медицинской части Надежде Александровне Шахатовой», — говорится в опубликованном письме.







Как следует из текста письма, утром 20 мая в рабочий кабинет Надежды Шахатовой вошел посетитель «в состоянии возбуждения и агрессии». Он стал требовать, чтобы заместитель главврача поставила подписи и печати в двух справках, которые ему без согласования с пациенткой и администрацией выдали анестезиолог-реаниматолог и гинеколог больницы.







«Шахатова Н.А., ознакомившись с записями в данных справках, в спокойной форме пыталась донести информацию Охотину А. о требованиях федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ по отношению сохранения врачебной тайны и что данные справки она заверять не будет, т. к. они недействительны. Охотина А. данный ответ не устроил, и свою агрессию он завершил причинением вреда здоровью Шахатовой Н.А., набросившись на неё и сломав левую руку, прикрывающую эти справки на своём рабочем столе, которые он пытался вырвать, применяя силу, а правой рукой она защищалась от его занесенной руки над её головой», — сообщает в письме Новосибирская областная ассоциация врачей.







В обращении подчёркивается, что Надежда Шахатова работает в сфере медицины больше 20 лет и зарекомендовала себя «как профессионал, честный и порядочный человек, для которой интересы пациентов являются первостепенными». В связи с этим врачи попросили Бастрыкина лично проконтролировать вопрос о наказании для Александра Охотина. Копию письма медики также решили направить Президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю.