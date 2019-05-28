Полицейские поймали серийного налётчика на киоски с микрозаймами

Он грабил офисы по выдаче микрокредитов сразу в нескольких районах Новосибирска

Новосибирца, которого подозревают в налётах на кассы микрозаймов, задержали в тот же день





Полицейские задержали налётчика с ножом, который грабил офисы микрозаймов в Новосибирске.





Как сообщили сегодня в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, полиции удалось задержать подозреваемого вечером 27 мая.





«Полицейские проделали объёмную и кропотливую работу: изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевших и свидетелей, разместили ориентировки в средствах массовой информации. Эти и другие мероприятия помогли злоумышленника задержать. Он дал уже признательные показания», — рассказали в пресс-службе ведомства.





В пресс-службе уточнили, что задержанному 24 года, ранее его уже судили за кражу.





Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 27 мая подозреваемый пришёл в офис микрофинансовой организации на Бориса Богаткова и стал угрожать работнице «предметом, похожим на нож». После чего по такой же схеме он забрал ещё 8 тысяч рублей в двух офисах микрофинансовых организаций.





Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.