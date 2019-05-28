Поздравление из 50 машин составили на парковке под Новосибирском

Съёмка проходила на территории Экспоцентра





Новосибирец Дмитрий Сидоровец снял с высоты поздравление, составленное из машин, — 50 автомобилей выстроили для снимка в надпись «ПВ 101 год!», посвящённую 101-й годовщине пограничных войск. Владельцы автомобилей при этом выстроились в слово «Сибирь».





«Собрались ветераны пограничных войск, позвали меня отснять», — рассказал корреспонденту НГС автор фото Дмитрий Сидоровец.







Он сообщил, что съёмка проходила на территории Экспоцентра в прошлый четверг. Процесс построения автомобилей и съёмка заняли около двух часов.





Похожую надпись из машин Дмитрий Сидоровец снимал и в прошлом году — тогда отмечался 100-летний юбилей.





В Новосибирске День пограничника начали отмечать вчера, 27 мая, — накануне официального праздника. Сегодня в город заметили колонну автомобилей с флагами погранвойск.





А сегодня днём в сквере 40-летия Победы прошла официальная торжественная церемония.