Поздравление из 50 машин составили на парковке под Новосибирском

Надпись из автомобилей выстроили ветераны пограничных войск

Съёмка проходила на территории Экспоцентра
Съёмка проходила на территории Экспоцентра


Новосибирец Дмитрий Сидоровец снял с высоты поздравление, составленное из машин, — 50 автомобилей выстроили для снимка в надпись «ПВ 101 год!», посвящённую 101-й годовщине пограничных войск. Владельцы автомобилей при этом выстроились в слово «Сибирь».


«Собрались ветераны пограничных войск, позвали меня отснять», — рассказал корреспонденту НГС автор фото Дмитрий Сидоровец.


Он сообщил, что съёмка проходила на территории Экспоцентра в прошлый четверг. Процесс построения автомобилей и съёмка заняли около двух часов.


Похожую надпись из машин Дмитрий Сидоровец снимал и в прошлом году — тогда отмечался 100-летний юбилей.


В Новосибирске День пограничника начали отмечать вчера, 27 мая, — накануне официального праздника. Сегодня в город заметили колонну автомобилей с флагами погранвойск.


А сегодня днём в сквере 40-летия Победы прошла официальная торжественная церемония.

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