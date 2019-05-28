Лестницу для инвалидов огородили забором. Теперь его уберут, но ходить тут всё равно невозможно

Ступени ведут к зданию, где горожане подтверждают инвалидность

Лестница у здания, где люди получают статус инвалидности, замурована уже больше года 
Лестница у здания, где люди получают статус инвалидности, замурована уже больше года 


Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) пожаловалось в прокуратуру на лестницу у здания на Красном проспекте в Новосибирске — она заварена железом и особенно опасна зимой. Администрация Центрального округа теперь обязана её открыть и привести в порядок.


Лестница у здания медико-социальной экспертизы на Красном проспекте, 86/2 (у станции метро «Гагаринская») замурована уже больше года. По информации прокуратуры Новосибирска, в мае 2018 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии требовал у администрации округа разобраться с лестницей, но ничего не изменилось.


Главное бюро МСЭ решило обратиться в прокуратуру, ведь в здание ежедневно проходят до 250 человек, в том числе маломобильные инвалиды, — всем им приходится долго обходить здание с другой стороны.


Её должны открыть в течение месяца
Её должны открыть в течение месяца


«Мы обращались в мэрию по поводу того, что она технически непригодна к эксплуатации, — в мэрию и к собственнику здания, рядом с которым расположена лестница. Проходили совещания рабочие на уровне мэрии, департамента соцполитики, и рабочая группа депутатов горсовета была создана по этому поводу.


Но в результате так собственник и не обозначился. И в конечном итоге осенью прошлого года её заварили. А поскольку это один из двух проходов, чтобы попасть в здание, в наше учреждение, то, конечно, мы в любом случае не оставили этот вопрос без внимания»,


 — объяснила корреспонденту НГС руководитель главного бюро МСЭ по Новосибирской области Ольга Барковская.


Посетителям главного бюро приходится обходить здание с другой стороны, а ведь многим из них в принципе трудно передвигаться
Посетителям главного бюро приходится обходить здание с другой стороны, а ведь многим из них в принципе трудно передвигаться


Прокуратура выяснила, что лестницей должна заняться администрация округа — более того, проход к зданию оказался в таком состоянии из-за «ненадлежащего исполнения должностных обязанностей» начальника отдела благоустройства Центрального округа Владислава Мартынова, сообщила НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук. 


Помощник прокурора подчеркнула, что такая ситуация с лестницей лишает инвалидов доступной среды и в принципе «нивелирует смысл социальной защиты инвалидов». 


Лестницу нужно не только открыть, но и привести в порядок — в нынешнем состоянии она опасна. Более того, этому месту необходимы и пандусы 
Лестницу нужно не только открыть, но и привести в порядок — в нынешнем состоянии она опасна. Более того, этому месту необходимы и пандусы 


Администрации дали месяц, чтобы устранить нарушения. Но даже если лестницу откроют — ходить по ней будет опасно.


«[Лестница] не защищена от снега, и она бесхозная — зимой, например, она плохо прочищалась, она металлическая без антискользящего покрытия», — отметила руководитель главного бюро МСЭ, добавив, что лестницу нужно привести в порядок по всем техническим требованиям.


Корреспондент НГС отправила запрос 27 мая в мэрию о планах на эту лестницу, но на момент публикации ответ не поступил. 


Здание медико-социальной экспертизы, в котором горожане проходят комиссию на инвалидность, не в первый раз окружают препятствия — ранее здесь появился шлагбаум, перекрывший подъезд. Его убрали только после публикаций в СМИ.

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