По Новосибирску промчалась колонна машин с флагами погранвойск

Водители громко сигналили, а пассажиры высовывались из салона

Пограничники выехали на площадь Калинина с улицы Дуси Ковальчук, а затем поехали по Красному проспекту. На фото — колонна пограничников на Красном проспекте в прошлом году
Пограничники выехали на площадь Калинина с улицы Дуси Ковальчук, а затем поехали по Красному проспекту. На фото — колонна пограничников на Красном проспекте в прошлом году


Сегодня днём по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска промчалась колонна машин, украшенных флагами пограничных войск. 


Видео с автоколонной в редакцию НГС прислала читательница. 


По её словам, всего в колонне было около 40–50 машин — они выехали на кольцо со стороны СГУПСа и направились в сторону станции метро «Гагаринская». На кадрах видно, как проезжающие машины сигналят, а некоторые пассажиры во время движения высовываются из салона.


При этом на видео попали не все машины автоколонны. 


«Они просто в два захода проехали. Мы первый заход сняли, а второй заход уже не сняли», — пояснила очевидица.



Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничных войск. Но отмечать его бывшие пограничники начали ещё накануне. Вчера они принесли на площадь Маркса пограничный столб, с которым могли сфотографироваться все желающие.

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