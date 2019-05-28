По Новосибирску промчалась колонна машин с флагами погранвойск

Пограничники выехали на площадь Калинина с улицы Дуси Ковальчук, а затем поехали по Красному проспекту. На фото — колонна пограничников на Красном проспекте в прошлом году





Сегодня днём по площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска промчалась колонна машин, украшенных флагами пограничных войск.





Видео с автоколонной в редакцию НГС прислала читательница.





По её словам, всего в колонне было около 40–50 машин — они выехали на кольцо со стороны СГУПСа и направились в сторону станции метро «Гагаринская». На кадрах видно, как проезжающие машины сигналят, а некоторые пассажиры во время движения высовываются из салона.





При этом на видео попали не все машины автоколонны.





«Они просто в два захода проехали. Мы первый заход сняли, а второй заход уже не сняли», — пояснила очевидица.









Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничных войск. Но отмечать его бывшие пограничники начали ещё накануне. Вчера они принесли на площадь Маркса пограничный столб, с которым могли сфотографироваться все желающие.