Бобёр начал строить плотину рядом с дорогой на Шлюзе — улицу может затопить

«Дренажный ручей — это техническое сооружение. Он уводит лишнюю воду Обского моря, когда оно переполняется, через лес в Обь. Он как бы обходит наш микрорайон. Если у нас поселяется бобр, <…> то наш дренажный ручей перестает исполнять свою функцию. Нас начинает подтапливать, частные дома, подвалы и так далее. Этот ручей с 80-х годов не стоит ни у кого на балансе, и за ним никто особо не смотрит, поэтому если бобр построит плотину, то вообще непонятно, кто будет всё это обратно приводить в порядок. Самое простое — бобра переселить. <…> Он ещё поселился, по нашим предположениям, <…> в трубе под дорогой — под Балтийской. Если он её забьет там веточками, то у нас ещё и дорога уплывёт», — рассказала корреспонденту НГС представитель общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина.

В дренажном ручье на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска поселился бобер — он начал строить себе плотину. Из-за этого в ближайшее время жилые дома и одна из главных дорог микрорайона «Шлюз» может быть затоплена, считают местные жители.

Переездом животного готовы заняться зоозащитники, но для этого им нужно разрешение от природоохранных властей. Сейчас трогать бобров запрещено в том числе и охотникам, так как у животных период размножения.



«Поэтому мы к администрации обратились, чтобы хотя бы такое разрешение получить и не было никаких проблем потом с законом», — добавила Каверзина.



Она рассказала, что животному грозит большая опасность в такой близости от людей. В прошлом году другой бобр, который там пытался построить плотину, погиб под колёсами машин.



В администрации Советского района сейчас занимаются получением разрешения департамента по охране животного мира Новосибирской области.



«Я надеюсь, что хотя бы устное получим, что да, пожалуйста, аккуратно под присмотром [переселяйте]», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Советского района Светлана Чудакова.



В Советском районе Новосибирска в этом году активно готовились к возвращению другого бобра в парке «У моря Обского» — Додика, но он так и не пришёл.