«Надо поддержать Омск»: Третьяк объявил о переносе матчей МЧМ по хоккею из Новосибирска

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Но в Новосибирске всё равно пройдут полуфинал и финал
Для проведения МЧМ-2023 в Омске уже выделили деньги на арену
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что часть молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Омске — для этого в городе уже выделили деньги на арену.
Как сообщает интернет-издание Sport24.ru, цитируя Третьяка, новый стадион в Омске должны построить уже через два года.
«Что касается МЧМ, то одна группа будет играть в Омске, другая группа, а также полуфиналы и финал пройдут в Новосибирске. В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги», — сказал он.
По словам Третьяка, в Омске есть «замечательная хоккейная команда», которую нужно поддержать.
«Хоккей — это не только спорт, это развитие города: строительство дорог, домов, различной инфраструктуры. Важно развитие самого региона», — объяснил он выбор Международной федерации хоккея на льду.
В середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что не против идеи проведения чемпионата в двух городах сразу. Тогда губернатор вспомнил, что омский «Авангард» остался без домашнего стадиона, а МЧМ поможет развитию хоккея в соседнем к Новосибирску городе. Травников вспомнил поговорку и про мёртвую корову. «Принцип "у соседа корова сдохла, значит, у нас праздник" неприемлем для сибиряков», — сказал губернатор.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Хотите поддержать Омск постройте там метро , а не засыпайте его песком , как сделали с единственной станцией ! Хотите утопить Новосибирск - сделайте из него город-барахолку ! только вот не надо одним местом пытаться усидеть сразу в двух местах. Из этого вообще ни чего хорошего не выйдет. Двуликие люди в двуличной власти .
А не было предложено в качестве компенсации Новосибирску провести игры одной из групп взрослого чемпионата мира по хоккею 2023 года. Турнир планируют провести в Питере. Нет? А чего так? Вы же там все за справедливость!