«Надо поддержать Омск»: Третьяк объявил о переносе матчей МЧМ по хоккею из Новосибирска

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что часть молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Омске — для этого в городе уже выделили деньги на арену.

Как сообщает интернет-издание Sport24.ru, цитируя Третьяка, новый стадион в Омске должны построить уже через два года.

«Что касается МЧМ, то одна группа будет играть в Омске, другая группа, а также полуфиналы и финал пройдут в Новосибирске. В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги», — сказал он.