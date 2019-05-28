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eur 72.19
Спорт
Чемпионат мира по хоккею

«Надо поддержать Омск»: Третьяк объявил о переносе матчей МЧМ по хоккею из Новосибирска

Но в Новосибирске всё равно пройдут полуфинал и финал

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Для проведения МЧМ-2023 в Омске уже выделили деньги на арену

Фото: Александр Ощепков / НГС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что часть молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Омске — для этого в городе уже выделили деньги на арену.

Как сообщает интернет-издание Sport24.ru, цитируя Третьяка, новый стадион в Омске должны построить уже через два года.

«Что касается МЧМ, то одна группа будет играть в Омске, другая группа, а также полуфиналы и финал пройдут в Новосибирске. В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги», — сказал он.

По словам Третьяка, в Омске есть «замечательная хоккейная команда», которую нужно поддержать. 

«Хоккей — это не только спорт, это развитие города: строительство дорог, домов, различной инфраструктуры. Важно развитие самого региона», — объяснил он выбор Международной федерации хоккея на льду.

В середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что не против идеи проведения чемпионата в двух городах сразу. Тогда губернатор вспомнил, что омский «Авангард» остался без домашнего стадиона, а МЧМ поможет развитию хоккея в соседнем к Новосибирску городе. Травников вспомнил поговорку и про мёртвую корову. «Принцип "у соседа корова сдохла, значит, у нас праздник" неприемлем для сибиряков», — сказал губернатор. 

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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хоккеймолодежный чемпионат мира

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КОММЕНТАРИИ (46)

С той стороны
28 мая 2019 в 11:50

Хотите поддержать Омск постройте там метро , а не засыпайте его песком , как сделали с единственной станцией ! Хотите утопить Новосибирск - сделайте из него город-барахолку ! только вот не надо одним местом пытаться усидеть сразу в двух местах. Из этого вообще ни чего хорошего не выйдет. Двуликие люди в двуличной власти .

Санек
28 мая 2019 в 11:49

А не было предложено в качестве компенсации Новосибирску провести игры одной из групп взрослого чемпионата мира по хоккею 2023 года. Турнир планируют провести в Питере. Нет? А чего так? Вы же там все за справедливость!

АК!
28 мая 2019 в 11:48

а зачем тогда строить новый ЛДС?