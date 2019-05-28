Девушка выпала с 9-го этажа общежития на Дмитрия Донского

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По словам очевидцев, девушку увезли на скорой
После падения девушка была жива — её увезли врачи скорой помощи
Утром во вторник, 28 мая, из дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска выпала девушка.
«В 10:39 прошла информация, что из окна дома Дмитрия Донского, 23/1 выпала девушка», — сообщили корреспонденту НГС в «Службе 112».
По информации «Службы 112», девушке на вид — 25–30 лет.
Очевидцы на месте уточнили, что происшествие случилось в доме
«Скорая приехала быстро, забрала [пострадавшую]. <...> Была живая [после падения]», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев. Источник отметил, что другие свидетели говорили, что девушка упала с 9-го этажа.
Елена Громкова
Фото из архива НГС
Кака така дэвушка? Тётенька уже...Как говорил мой кузен,когда ему было 6 лет: " ...да там была старуха лет 30-ти..."