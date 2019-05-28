Девушка выпала с 9-го этажа общежития на Дмитрия Донского

Утром во вторник, 28 мая, из дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска выпала девушка.

«В 10:39 прошла информация, что из окна дома Дмитрия Донского, 23/1 выпала девушка», — сообщили корреспонденту НГС в «Службе 112».

По информации «Службы 112», девушке на вид — 25–30 лет.

Очевидцы на месте уточнили, что происшествие случилось в доме № 23 — это девятиэтажное общежитие, а дом № 23/1 — одноэтажный автосклад.

«Скорая приехала быстро, забрала [пострадавшую]. <...> Была живая [после падения]», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев. Источник отметил, что другие свидетели говорили, что девушка упала с 9-го этажа.