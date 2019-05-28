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Происшествия

Девушка выпала с 9-го этажа общежития на Дмитрия Донского

По словам очевидцев, девушку увезли на скорой

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После падения девушка была жива — её увезли врачи скорой помощи 

Фото: google.ru / maps

Утром во вторник, 28 мая, из дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска выпала девушка.

«В 10:39 прошла информация, что из окна дома Дмитрия Донского, 23/1 выпала девушка», — сообщили корреспонденту НГС в «Службе 112».

По информации «Службы 112», девушке на вид — 25–30 лет.

Очевидцы на месте уточнили, что происшествие случилось в доме № 23 — это девятиэтажное общежитие, а дом № 23/1 — одноэтажный автосклад.

«Скорая приехала быстро, забрала [пострадавшую]. <...> Была живая [после падения]», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев. Источник отметил, что другие свидетели говорили, что девушка упала с 9-го этажа. 

Елена Громкова
Фото из архива НГС

ТЕКСТ

Елена Громкова

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выпала из окна

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КОММЕНТАРИИ (15)

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Na-Ta
28 мая 2019 в 11:53

Кака така дэвушка? Тётенька уже...Как говорил мой кузен,когда ему было 6 лет: " ...да там была старуха лет 30-ти..."

АК!
28 мая 2019 в 11:51

ну и девушка - она тоже только на вид.

пенсионерка
28 мая 2019 в 11:52

Наверно, окна мыла. Сама недавно этим занималась в хрущевке,и очень боялась.