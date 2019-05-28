Свидетели рассказали о последних минутах полёта самолёта, в котором погибла Наталия Филёва

Перед падением самолёт стал поворачивать налево и сильно накренился

Погибшей в авиакатастрофе Наталии Филёвой было 55 лет





Федеральное бюро расследований авиапроисшествий Германии опубликовало промежуточный отчёт о крушении частного самолёта Epic-LT, в котором погибла совладелица новосибирской авиакомпании S7 Airlines Наталия Филёва.







В документе, в частности, приводятся переговоры пилота с диспетчером, показания свидетелей, информация о пилоте, техническом состоянии самолёта и метеоусловиях во время авиакатастрофы.







Частный самолёт разбился 31 марта во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне.





Согласно опубликованному отчёту немецкого бюро (BFU), авиакатастрофа случилась спустя полтора часа после вылета Epic-LT из аэропорта Канны-Мандельё. Последними словами пилота при переговорах с диспетчером стал вопрос: «Могу я <…> выйти на траекторию?». Диспетчер ответил утвердительно и дал указания.





Как следует из показаний работников аэропорта Эгельсбах, самолёт направлялся к взлётно-посадочной полосе по диагонали.





Свидетели утверждают, что во время поворота налево борт накренился на 30–45 градусов. При развороте самолёт начал пикировать и упал.





От удара Epic-LT загорелся. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту, — совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва, её отец и пилот воздушного судна.





Согласно отчёту BFU, погибшему пилоту было 53 года, его опыт полётов превышал 11,4 тысячи часов. Записывающих устройств на борту самолёта не оказалось — укомплектовывать ими борт было необязательно.