Свидетели рассказали о последних минутах полёта самолёта, в котором погибла Наталия Филёва

Перед падением самолёт стал поворачивать налево и сильно накренился

Погибшей в авиакатастрофе Наталии Филёвой было 55 лет
Погибшей в авиакатастрофе Наталии Филёвой было 55 лет


Федеральное бюро расследований авиапроисшествий Германии опубликовало промежуточный отчёт о крушении частного самолёта Epic-LT, в котором погибла совладелица новосибирской авиакомпании S7 Airlines Наталия Филёва. 


В документе, в частности, приводятся переговоры пилота с диспетчером, показания свидетелей, информация о пилоте, техническом состоянии самолёта и метеоусловиях во время авиакатастрофы.


Частный самолёт разбился 31 марта во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне.


Согласно опубликованному отчёту немецкого бюро (BFU), авиакатастрофа случилась спустя полтора часа после вылета Epic-LT из аэропорта Канны-Мандельё. Последними словами пилота при переговорах с диспетчером стал вопрос: «Могу я <…> выйти на траекторию?». Диспетчер ответил утвердительно и дал указания.


Как следует из показаний работников аэропорта Эгельсбах, самолёт направлялся к взлётно-посадочной полосе по диагонали. 


Свидетели утверждают, что во время поворота налево борт накренился на 30–45 градусов. При развороте самолёт начал пикировать и упал.


От удара Epic-LT загорелся. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту, — совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва, её отец и пилот воздушного судна.


Согласно отчёту BFU, погибшему пилоту было 53 года, его опыт полётов превышал 11,4 тысячи часов. Записывающих устройств на борту самолёта не оказалось — укомплектовывать ими борт было необязательно.

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