Коммунальщики запретили мусоровозам грохотать по ночам

До этого жильцы одного из домов в центре жаловались на ужасный шум под окнами

Для этого пришлось собрать все компании, перевозящие мусор, и объяснить им, что шуметь нельзя
Для этого пришлось собрать все компании, перевозящие мусор, и объяснить им, что шуметь нельзя


Региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» запретил владельцам мусоровозов шуметь по ночам.


Ранее жильцы дома в центре города пожаловались на ужасный шум. Мусоровоз, по словам местных жителей, приезжает регулярно с середины марта в 1:00–2:00 ночи, мешая спать жильцам дома на улице Гоголя, 35.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Экологии-Новосибирск», после обращения корреспондента НГС оператор потребовал от всех транспортировщиков мусора соблюдать тишину. 


«Данные организации предупреждены о строгом соблюдении норм действующего законодательства <...>. 


Не допускается нарушение тишины и покоя граждан: в дневное время — с 13 часов до 14 часов; в ночное время — с 22 часов до 7 часов в рабочие дни; в ночное время — с 22 часов до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни», — уточнили в «Экологии-Новосибирск».



Говоря о доме на Гоголя, 35, под окнами которого по ночам скрежетала машина, в «Экологии-Новосибирск» сообщили, что с июня график вывоза мусора с улицы Гоголя, 35 будет изменён. 


Новосибирцы регулярно жалуются на шум не только из-за вывоза мусора, но и из-за ремонта дорог и строительства. Так, например, в середине мая жители центра пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время под их окнами. В начале мая жители Ленинского района не могли спать из-за ремонта трамвайных путей после полуночи. А совсем недавно завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом.

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