Для стройки нового моста через Обь в Новосибирске снесут больше 700 зданий, ларьков и гаражей

Работы начнутся уже летом

Ради нового моста снесут 719 зданий на обоих берегах Оби. На фото — зона подготовительных работ в Ленинском районе 
Ради нового моста снесут 719 зданий на обоих берегах Оби. На фото — зона подготовительных работ в Ленинском районе 


Государственное казённое учреждение «Мост», подведомственное правительству Новосибирской области, заказало снос 719 зданий для строительства нового моста через Обь.


Информация об этом появилась на сайте госзакупок вчера, 27 мая. Согласно тексту документа, на подготовительные работы потратят до 47,5 миллиона рублей — это максимальная цена контракта. В подготовительные работы войдёт снос более 700 зданий как на левом, так и на правом берегах Оби. Среди зданий под снос есть как небольшие постройки и киоски, так и более крупные объекты, например 2 АЗС.


Итоги аукциона подведут 17 июня. Снос начнётся сразу после заключения госконтракта. Площадку должны подготовить не позднее 20 ноября 2020 года. 


В документах уточняется, что это лишь нулевой этап работ по строительству четвёртого моста — первый и второй включают в себя строительство мостового перехода и транспортной развязки в створе улицы Станиславского. 


В основном здания, которые пойдут под снос, расположены на левом берегу — это частные дома, гаражи, здания промышленной зоны и несколько АЗС на улицах Станционной, Туннельной и Большой.


Согласно документам закупки, все здания в области, отмеченной красным, пойдут под снос
Согласно документам закупки, все здания в области, отмеченной красным, пойдут под снос


Корреспондент НГС направил в правительство области запрос с просьбой уточнить, предполагается ли выкуп построек у собственников перед сносом.


Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение с группой «ВИС» в декабре прошлого года. По условиям соглашения, компания должна построить за 5 лет платный мост через Обь. Стоимость моста — более 34 миллиардов рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет, собирая плату с водителей за проезд по нему. Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Предполагается, что проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.


В декабре 2018 года стало известно, что Правительство России выделило Новосибирской области первые деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь — регион получил на это 400 миллионов.

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