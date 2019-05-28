В океанариум привезли огромную и злую черепаху Матильду

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Матильда может укусить в разы сильнее бойцовской собаки
В новосибирском Центре океанографии и морской биологии появилась грифовая черепаха Матильда — она весит 20 килограммов и кусает сильнее бойцовской собаки.
«Привезли около месяца назад. До этого она находилась в карантине. Доступна для показа стала только сегодня, — рассказали корреспонденту НГС в океанариуме. — Она около 50 сантиметров в длину, весит около 20 килограммов. Довольно внушительна и агрессивна, поэтому для неё пришлось выделить отдельную секцию аквариума, выселив из неё остальных обитателей.
Может откусить руку человеку. Сила укуса — 70 кг на квадратный сантиметр, это в два раза мощнее укуса бойцовой собаки».
По информации Центра океанографии и морской биологии, эта пресноводная черепаха обитает в реках и болотах на Юго-Востоке США, от долины реки Миссисипи в Канзасе до прибрежных равнин Мексиканского залива. В Новосибирск её привезли из Москвы.
За суровый нрав черепаху назвали Матильдой, добавили в океанариуме.
Если страшно смотреть на Матильду, можно заглянуть в зоопарк, где недавно родились милые лосята.
Анна Богданова
Фото предоставлено Центром океанографии и морской биологии
Я на солнышке сижу,
Я на солнышко гляжу...
Всё сижу и сижу,
И на солнышко гляжу.
Носорог-рог-рог идёт,
Крокодил-дил-дил плывёт.
Только я все сижу
И на солнышко гляжу...
Рядом львёночек лежит
И ушами шевелит,
Только я всё сижу
И на львёнка не гляжу.
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу...
Всё лежу и лежу
И на солнышко гляжу.
Сергей Козлов, песня большой черепахи