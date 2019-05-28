На улицах Новосибирска зацвела сирень

В прошлом году цветы распустились намного позже

Сирень начала цвести по всему городу





В Новосибирске началось цветение сирени — в этом году кусты распустились вовремя, несмотря на неустойчивую погоду.





Фото сирени накануне сделала одна из читательниц НГС в Ленинском районе города.





В прошлом году сирень начинала цвести на неделю позже — примерно в начале июня. Но сейчас время цветения сирени более подходящее. Как пояснял прежде директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, обычно цветы сирени распускаются в Новосибирской области с 25 мая.





А в середине мая стало известно, что в сквере за оперным театром высадили молодые липы, ели и сирень.