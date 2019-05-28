На улицах Новосибирска зацвела сирень

В прошлом году цветы распустились намного позже

Сирень начала цвести по всему городу
Сирень начала цвести по всему городу


В Новосибирске началось цветение сирени — в этом году кусты распустились вовремя, несмотря на неустойчивую погоду.


Фото сирени накануне сделала одна из читательниц НГС в Ленинском районе города.


В прошлом году сирень начинала цвести на неделю позже — примерно в начале июня. Но сейчас время цветения сирени более подходящее. Как пояснял прежде директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, обычно цветы сирени распускаются в Новосибирской области с 25 мая.


А в середине мая стало известно, что в сквере за оперным театром высадили молодые липы, ели и сирень.

Прочтений: 493

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено