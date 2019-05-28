Автомобиль устроил массовую аварию на Первомайке и снёс дорожный знак

По информации очевидцев, он въехал в припаркованные автомобили

Авария случилась на улице Первомайской





Сегодня ночью, 28 мая, в Первомайском районе Новосибирска автомобиль въехал в несколько припаркованных машин и снёс дорожный знак.





«Около 3 часов ночи мужчина за рулём седана влетел в припаркованные у дороги автомобили. В общей сложности в ДТП поучаствовало пять транспортных средств», — сообщается в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что эта авария не попала в сводку с пострадавшими. Информация о ней в автоинспекцию не поступала — аварию оформляли аваркомы.





На прошлой неделе во время аварии на Титова автомобиль снёс дорожный знак.