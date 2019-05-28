Видео: Владимир Тарасенко забил первый гол в финале Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиги идёт первый матч финальной серии плей-офф — Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в этом раунде.

«Сент-Луис Блюз», за который играет Тарасенко, сейчас проводит первый матч финального раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз».

Сейчас счёт 2:1 в пользу «Сент-Луиса». Идёт второй период — в самом начале этого игрового отрезка Тарасенко забросил свою шайбу. Счёт после этого стал 2:0, затем «Бостон» отыграл одну шайбу.

Игра продолжается.