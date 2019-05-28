Видео: Владимир Тарасенко забил первый гол в финале Кубка Стэнли

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Сейчас в НХЛ идёт первый матч финального раунда плей-офф
Владимир Тарасенко забросил шайбу во втором периоде
В Национальной хоккейной лиги идёт первый матч финальной серии плей-офф — Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в этом раунде.
«Сент-Луис Блюз», за который играет Тарасенко, сейчас проводит первый матч финального раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз».
Сейчас счёт 2:1 в пользу «Сент-Луиса». Идёт второй период — в самом начале этого игрового отрезка Тарасенко забросил свою шайбу. Счёт после этого стал 2:0, затем «Бостон» отыграл одну шайбу.
Игра продолжается.
Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли. 22 мая его команда в шестом матче полуфинала обыграла команду «Сан-Хосе Шаркс».
Елена Громкова
Видео и скриншот nhl.com/video
Ну забил и забил, нам то что от этой новости, порадоваться миллионам Тарасенко ?
Пофиг!Что это дало Новосибирскому хоккею?Пусть и дальше развлекает забугорного дядю...
Владимир Тарасенко позавтракал
Владимир Тарасенко почистил зубы
Владимир Тарасенко заправил машинку
Владимир Тарасенко поехал на тренировку
Владимир Тарасенко зашел в магазин
Владимир Тарасенко пообедал
Владимир Тарасенко ............. (добавьте по своему усмотрению)
Владимир Тарасенко ути пути мути, какой милашка, у сюсюмусю
НГС ну давайте посерьёзнее а