Новосибирская область заняла вторую строчку в рейтинге регионов России по площади пустующих земель

По данным карты Greenpeace, в Новосибирской области площадь заброшенных земель составляет 4 миллиона 394 тысячи гектаров или 25% от площади региона.

Аналитики Greenpeace России провели исследование и составили карту с пустующими землями и список из 10 лидеров-регионов с наиболее благоприятными условиями для интенсивного выращивания леса — Новосибирская область оказалась в этом списке на втором месте. Первое место досталось Башкирии, третье место заняла Тверская область. Исследование было опубликовано 27 мая на официальном сайте Greenpeace России.

По мнению авторов исследования, если эти пустующие земли использовать для интенсивного выращивания лесов, то в будущем это даст 4 750 постоянных рабочих мест в сельской местности и почти 13 миллионов кубометров древесины в год.

Авторы исследования пришли к выводу, что использование земель НСО для интенсивного выращивания лесов благоприятно скажется в будущем

Также отмечается, что по всей России пустует около 80 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения — это около 4,5% территории страны.

«Несмотря на огромный потенциал таких земель, действующее законодательство не допускает лесоразведение на землях сельхозназначения. Наличие леса на "сельхозке" грозит собственнику крупным штрафом (до 700 тысяч рублей для юрлиц) и даже изъятием земли», — сообщают авторы на сайте.



Greenpeace России выступает за то, чтобы дать собственникам участков возможность выращивать лес на пустующих сельхозземлях.

«Вместо крупных штрафов и риска изъятия участка нужно просто дать возможность людям выращивать лес на своей земле. Если Минэкономразвития не изменит своей позиции, большинство регионов, особенно нечернозёмной зоны, потеряют одну из немногих возможностей для развития сельских территорий, а десятки миллионов гектаров лесов так и останутся бесхозными, будут постоянно гореть и деградировать, вместо того, чтобы приносить пользу людям», — отмечает Вилен Лупачик, эксперт лесного отдела Greenpeace.