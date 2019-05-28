Новосибирская область заняла вторую строчку в рейтинге регионов России по площади пустующих земель

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В НСО площадь заброшенных земель составляет более 4 миллионов гектаров
Обширные массивы земель сельхозназначения, заросшие сосновым лесом в Новосибирской области
Аналитики Greenpeace России провели исследование и составили карту с пустующими землями и список из 10 лидеров-регионов с наиболее благоприятными условиями для интенсивного выращивания леса — Новосибирская область оказалась в этом списке на втором месте. Первое место досталось Башкирии, третье место заняла Тверская область. Исследование было опубликовано 27 мая на официальном сайте Greenpeace России.
По данным карты Greenpeace, в Новосибирской области площадь заброшенных земель составляет 4 миллиона 394 тысячи гектаров или 25% от площади региона.
По мнению авторов исследования, если эти пустующие земли использовать для интенсивного выращивания лесов, то в будущем это даст 4 750 постоянных рабочих мест в сельской местности и почти 13 миллионов кубометров древесины в год.
Также отмечается, что по всей России пустует около 80 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения — это около 4,5% территории страны.
«Несмотря на огромный потенциал таких земель, действующее законодательство не допускает лесоразведение на землях сельхозназначения. Наличие леса на "сельхозке" грозит собственнику крупным штрафом (до 700 тысяч рублей для юрлиц) и даже изъятием земли», — сообщают авторы на сайте.
Greenpeace России выступает за то, чтобы дать собственникам участков возможность выращивать лес на пустующих сельхозземлях.
«Вместо крупных штрафов и риска изъятия участка нужно просто дать возможность людям выращивать лес на своей земле. Если Минэкономразвития не изменит своей позиции, большинство регионов, особенно нечернозёмной зоны, потеряют одну из немногих возможностей для развития сельских территорий, а десятки миллионов гектаров лесов так и останутся бесхозными, будут постоянно гореть и деградировать, вместо того, чтобы приносить пользу людям», — отмечает Вилен Лупачик, эксперт лесного отдела Greenpeace.
В прошлом году Гринпис России заявил, что среди российских городов-миллионников Новосибирск лучше всех решает проблему раздельного сбора мусора.
Виктория Брылёва
Фото и скриншот greenpeace.ru
наглядная работа наших губернаторов и правительства.ладно сами "забили",так людям не дают....
Всё верно. Людям нужны продукты, они стремительно дорожают, потому что всё самое вкусное вывозят за рубеж. Вместо того, чтобы поднимать сельское хозяйство, люди совсем другими делами занимаются, потому и земля заброшена. Бывшие студенты из аграрного все здесь, в городе работают. Так что штрафы за запущенные земли надо увеличивать.