Известная танцовщица из Новосибирска выпустила чувственный клип с философским смыслом

Юлианна Кобцева танцевала в паре с московским танцовщиком





Хореограф и танцовщица из Новосибирска Юлианна Кобцева опубликовала новый танцевальный клип — это совместная работа с московским танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым.







Сибирячка рассказала корреспонденту НГС, в чём основная идея видео и какой смысл вкладывали авторы в хореографию.





«Основная идея в том, что мы можем переживать эмоции артистов, сочувствовать им, принимать за них решения, но смогли бы мы посмотреть так же и на свою жизнь? Придти в зрительный зал, комфортно устроиться в кресле, наблюдать за своими поступками, анализировать свои действия, сопереживать самим себе, оказывать поддержку. <...> Быть одновременно и зрителем, и актёром», — рассказывает Юлианна Кобцева.







Съёмки клипа проходили на сцене театра Аллы Духовой TODES. Танцовщица отметила, что в процессе работы возникали разного рода сложности.



«Съёмки проходили сложно. У нас была договорённость с театром TODES, что они предоставляют нам сцену после их репетиции на два часа. <...> Время съёмок у нас было запланировано с 22:00 до 24:00. Мы с Ильдаром были уже к тому времени очень уставшими после всех дневных классов, поэтому хотели всё сделать, как всегда, быстро и профессионально. Всё началось задерживаться, так как наш оператор Лёша Баусов именно на эту съёмку решил взять новую камеру и нужно было время, чтобы её правильно настроить. Плюс долго ставили свет с техническим директором. В 22:15 мы начали снимать, но произошло самое интересное — на моём платье разошлась молния! Ильдар как настоящий друг следующие полчаса выручал меня, зашивая платье на мне. В итоге снимали мы минут 20 от силы. Нас всех очень поддерживала мама Ильдара — Рената, огромное ей спасибо! И всё удалось! Лёшина (оператор Алексей Баусов. — Прим. ред.) цветокоррекция делает чудеса. У нас была запланирована ещё сюжетная линия, но мы от неё отказались на постпродакшене (период обработки видеоматериала после съёмок. — Прим. ред.)», — отметила сибирячка.





Сейчас Юлианна Кобцева готовится к повторному показу своего спектакля RUBEDO, который состоится 31 мая в Москве.









Два года назад Юлианна Кобцева участвовала в телепроекте «ТАНЦЫ на ТНТ». А в апреле этого года танцовщица опубликовала танцевальный клип — он повествует о многогранности человека.



