Дырявое ОСАГО подлатали: страховым запретили ловить клиентов на мелочах

Новая редакция закона об ОСАГО вступает в силу постепенно: первая порция изменений работает уже с 1 мая, часть пунктов — с 1 июня, но в течение года нас ждут еще три «апгрейда». Мы познакомились с новым законом и обнаружили, что изменения решают ряд больных вопросов как для автомобилистов, так и для страховых.

О регрессе пешеходам и ответственности РСА

Например, мы рассказывали о популярной уловке страховых при выплате по системе «европротокол»: если виновник в течение пяти дней не передал страховщикам свой экземпляр извещения о ДТП, сумму выплаты с него взыскивали в порядке регресса. Фактически виновника ловили на мелкой бюрократической ошибке, а затем вынуждали оплачивать ущерб, как если бы у него не было ОСАГО. Теперь эту лавочку прикрыли.

— Не знаю, кто был инициатором этих поправок, но нужно поставить памятник, — смеётся автоюрист Лев Воропаев. — Инцидентов такого рода было много, и для страховых такая практика была, безусловно, выгодна. При наезде на пешехода, который выскочил под колёса с нарушением правил, водитель обязан компенсировать вред вне зависимости от своей виновности — этого требует статья 1079 Гражданского кодекса РФ, которая относит автомобиль к источникам повышенной опасности. При наличии страховки вред компенсировался страховой (в пределах лимитов), но, если пешеход был всё-таки виновен, позже страховая могла предъявить к нему регрессные требования. Новая редакция закона запрещает делать это, хотя автомобилист по-прежнему может через суд взыскать с виновного пешехода ущерб, причинённый автомобилю.

Довольно часто после ДТП выясняется, что страховая одной из сторон обанкротилась или потеряла лицензию. Новый закон уточняет ряд моментов, связанных с компенсационной выплатой, которую делает Российский союз автостраховщиков (РСА) из резервного фонда.



— Допустим, виновник ДТП был пьяным, а обе страховые участников происшествия потеряли лицензии, — объясняет на примере эксперт Кирилл Смолин. — В этом случае РСА возместит ущерб пострадавшей стороне, но затем сможет взыскать всю сумму с инициатора аварии в порядке регресса: теперь закон это предусматривает.

Если же потерпевший застрахован в компании, которая обанкротилась, он должен обращаться в страховую компанию виновника.

— В законе прописали чётко, что в случае, если страховая виновника работает, пострадавший претендует на её прямую выплату, а не компенсационную выплату от РСА, — объясняет Кирилл Смолин.

Проще говоря, выплаты от РСА оставлены на крайний случай, когда ни одна из страховых на момент ДТП не функционирует.

Застрахован ли ваш автомобиль по ОСАГО? Да

Да, но думаю прекратить

Недавно перестал

Давно уже не страхую

В законе также прописали, что, если в аварии пострадал человек, а виновников несколько, их страховщики возмещают ущерб в равных долях в пределах страховой суммы.

— Раньше страховая каждого участника ДТП должна была компенсировать вред здоровью или жизни в полном размере, то есть пострадавший получал, грубо говоря, двойную выплату, — напоминает Лев Воропаев. — Теперь же страховые делят эту ответственность, то есть суммарная выплата будет равна ущербу, который нанесён здоровью или жизни.

Описанные выше изменения действуют уже в мае.

Ущерб переходит по наследству

С 1 июня этого года нас ждет еще одна порция изменений. Так, оформление по европротоколу разрешили при ДТП с автомобилем, зарегистрированным за границей, если у него есть «Зелёная карта» (аналог ОСАГО). Также уточнили, что расчёт неустойки ведётся со следующего дня за истечением срока, который отводится на выплату по закону.

С июня же нас ждет изменение, которое грозит забюрокрачиванием споров по ОСАГО, потому что появляется новое звено — омбудсмен. — По инициативе ЦБ РФ все имущественные споры по ОСАГО в обязательном порядке будет рассматривать финансовый уполномоченный (омбудсмен), — поясняет специалист Ярослав Королев. — Потребителю, недовольному выплатой, перед подачей иска к страховщику придется обратиться сначала к омбудсмену, который обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Для потребителя эта услуга бесплатна, а страховщики и автоюристы будут оплачивать работу уполномоченного, причем суммы достаточно внушительные: до 45 тысяч в первом случае и до 15 тысяч рублей во втором. Как именно станет работать этот механизм, пока не вполне понятно, тем более специальной защищенной системы документооборота для работы омбудсменов, как я понимаю, пока нет.

Еще одно отличие новой редакции закона — это возможность обратиться за компенсацией вреда здоровью в РСА не только потерпевшему, но и его наследнику.

— Раньше сделать это мог лишь сам пострадавший или его иждивенцы, но теперь в список добавили и наследников, — объясняет Кирилл Смолин.

За компенсационной выплатой в РСА нужно обратиться в течение трёх лет, причём этот срок отсчитывается от разных событий.

— Это зависит от характера ущерба, например, если был вред здоровью, ждут выздоровления человека, чтобы уточнить характер травм, и уже с этого момента отсчитывают три года, — говорит Кирилл Смолин.

Новая редакция закона позволяет взыскивать с РСА пени за просрочки платежа, но выводит компенсационные выплаты из-под действия закона «О защите прав потребителей».

— Все штрафные санкции прописаны в законе об ОСАГО, поэтому речь идёт лишь о том, что к РСА нельзя будет предъявить требования компенсации морального вреда — именно эта возможность регулировалась законом «О защите прав потребителей», — уточняет Лев Воропаев.

С октября европротокол должен стать основным способом оформления ДТП с двумя автомобилями и без пострадавших: лимит выплат возрастает в четыре раза

Европротокол станет щедрее

С 4 августа 2019 года изменятся правила регистрации автомобилей, например, возвращается «приписка» к региону: ставить машину на учёт можно будет только по месту прописки владельца, а код региона будет родным. Параллельно уточнено, что, если владелец совершает регистрационные действия, не связанные со сменой собственника, полис ОСАГО не требуется. То есть восстанавливать утерянные документы или менять данные о регистрации можно и без страховки.

С сентября упраздняется понятие «Бланк извещения о ДТП», поскольку страховщики переходят на электронный документооборот с помощью портала госуслуг.

А систему «европротокол» ждёт своеобразная революция в октябре этого года. Так, если водители не имеют разногласий, а обстоятельства ДТП зафиксированы с помощью технических средств, лимит по выплатам возрастает для всех регионов до 400 тысяч рублей. При отсутствии видеофиксации лимит остаётся прежним — 100 тысяч.

— Под техническими средствами понимаются две системы: либо ЭРА-ГЛОНАСС, если она установлена в автомобиле, либо средства видеозаписи вроде смартфона, но с установленным приложением РСА, которое исключает корректировку передаваемых данных, включая дату и место происшествия, — добавляет Лев Воропаев.

