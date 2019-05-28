Дырявое ОСАГО подлатали: страховым запретили ловить клиентов на мелочах

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Новый закон об автогражданке снимает массу популярных противоречий
Законотворцы закрыли ряд лазеек, которые позволяли страховым необоснованно обогащаться, а заодно уточнили порядок компенсации, если страховые участников обанкротились
Новая редакция закона об ОСАГО вступает в силу постепенно: первая порция изменений работает уже с 1 мая, часть пунктов — с 1 июня, но в течение года нас ждут еще три «апгрейда». Мы познакомились с новым законом и обнаружили, что изменения решают ряд больных вопросов как для автомобилистов, так и для страховых.
О регрессе пешеходам и ответственности РСА
Например, мы рассказывали о популярной уловке страховых при выплате по системе «европротокол»: если виновник в течение пяти дней не передал страховщикам свой экземпляр извещения о ДТП, сумму выплаты с него взыскивали в порядке регресса. Фактически виновника ловили на мелкой бюрократической ошибке, а затем вынуждали оплачивать ущерб, как если бы у него не было ОСАГО. Теперь эту лавочку прикрыли.
— Не знаю, кто был инициатором этих поправок, но нужно поставить памятник, — смеётся автоюрист Лев Воропаев. — Инцидентов такого рода было много, и для страховых такая практика была, безусловно, выгодна.
При наезде на пешехода, который выскочил под колёса с нарушением правил, водитель обязан компенсировать вред вне зависимости от своей виновности — этого требует статья 1079 Гражданского кодекса РФ, которая относит автомобиль к источникам повышенной опасности. При наличии страховки вред компенсировался страховой (в пределах лимитов), но, если пешеход был всё-таки виновен, позже страховая могла предъявить к нему регрессные требования. Новая редакция закона запрещает делать это, хотя автомобилист по-прежнему может через суд взыскать с виновного пешехода ущерб, причинённый автомобилю.
Довольно часто после ДТП выясняется, что страховая одной из сторон обанкротилась или потеряла лицензию. Новый закон уточняет ряд моментов, связанных с компенсационной выплатой, которую делает Российский союз автостраховщиков (РСА) из резервного фонда.
— Допустим, виновник ДТП был пьяным, а обе страховые участников происшествия потеряли лицензии, — объясняет на примере эксперт Кирилл Смолин. — В этом случае РСА возместит ущерб пострадавшей стороне, но затем сможет взыскать всю сумму с инициатора аварии в порядке регресса: теперь закон это предусматривает.
Если же потерпевший застрахован в компании, которая обанкротилась, он должен обращаться в страховую компанию виновника.
— В законе прописали чётко, что в случае, если страховая виновника работает, пострадавший претендует на её прямую выплату, а не компенсационную выплату от РСА, — объясняет Кирилл Смолин.
Проще говоря, выплаты от РСА оставлены на крайний случай, когда ни одна из страховых на момент ДТП не функционирует.
В законе также прописали, что, если в аварии пострадал человек, а виновников несколько, их страховщики возмещают ущерб в равных долях в пределах страховой суммы.
— Раньше страховая каждого участника ДТП должна была компенсировать вред здоровью или жизни в полном размере, то есть пострадавший получал, грубо говоря, двойную выплату, — напоминает Лев Воропаев. — Теперь же страховые делят эту ответственность, то есть суммарная выплата будет равна ущербу, который нанесён здоровью или жизни.
Описанные выше изменения действуют уже в мае.
Ущерб переходит по наследству
С 1 июня этого года нас ждет еще одна порция изменений. Так, оформление по европротоколу разрешили при ДТП с автомобилем, зарегистрированным за границей, если у него есть «Зелёная карта» (аналог ОСАГО). Также уточнили, что расчёт неустойки ведётся со следующего дня за истечением срока, который отводится на выплату по закону.
С июня же нас ждет изменение, которое грозит забюрокрачиванием споров по ОСАГО, потому что появляется новое звено — омбудсмен.
— По инициативе ЦБ РФ все имущественные споры по ОСАГО в обязательном порядке будет рассматривать финансовый уполномоченный (омбудсмен), — поясняет специалист Ярослав Королев. — Потребителю, недовольному выплатой, перед подачей иска к страховщику придется обратиться сначала к омбудсмену, который обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Для потребителя эта услуга бесплатна, а страховщики и автоюристы будут оплачивать работу уполномоченного, причем суммы достаточно внушительные: до 45 тысяч в первом случае и до 15 тысяч рублей во втором. Как именно станет работать этот механизм, пока не вполне понятно, тем более специальной защищенной системы документооборота для работы омбудсменов, как я понимаю, пока нет.
Еще одно отличие новой редакции закона — это возможность обратиться за компенсацией вреда здоровью в РСА не только потерпевшему, но и его наследнику.
— Раньше сделать это мог лишь сам пострадавший или его иждивенцы, но теперь в список добавили и наследников, — объясняет Кирилл Смолин.
За компенсационной выплатой в РСА нужно обратиться в течение трёх лет, причём этот срок отсчитывается от разных событий.
— Это зависит от характера ущерба, например, если был вред здоровью, ждут выздоровления человека, чтобы уточнить характер травм, и уже с этого момента отсчитывают три года, — говорит Кирилл Смолин.
Новая редакция закона позволяет взыскивать с РСА пени за просрочки платежа, но выводит компенсационные выплаты из-под действия закона «О защите прав потребителей».
— Все штрафные санкции прописаны в законе об ОСАГО, поэтому речь идёт лишь о том, что к РСА нельзя будет предъявить требования компенсации морального вреда — именно эта возможность регулировалась законом «О защите прав потребителей», — уточняет Лев Воропаев.
Европротокол станет щедрее
С 4 августа 2019 года изменятся правила регистрации автомобилей, например, возвращается «приписка» к региону: ставить машину на учёт можно будет только по месту прописки владельца, а код региона будет родным. Параллельно уточнено, что, если владелец совершает регистрационные действия, не связанные со сменой собственника, полис ОСАГО не требуется. То есть восстанавливать утерянные документы или менять данные о регистрации можно и без страховки.
С сентября упраздняется понятие «Бланк извещения о ДТП», поскольку страховщики переходят на электронный документооборот с помощью портала госуслуг.
А систему «европротокол» ждёт своеобразная революция в октябре этого года. Так, если водители не имеют разногласий, а обстоятельства ДТП зафиксированы с помощью технических средств, лимит по выплатам возрастает для всех регионов до 400 тысяч рублей. При отсутствии видеофиксации лимит остаётся прежним — 100 тысяч.
— Под техническими средствами понимаются две системы: либо ЭРА-ГЛОНАСС, если она установлена в автомобиле, либо средства видеозаписи вроде смартфона, но с установленным приложением РСА, которое исключает корректировку передаваемых данных, включая дату и место происшествия, — добавляет Лев Воропаев.
Мы регулярно пишем о подводных камнях обязательной страховки. Так, при покупке ОСАГО страховщики могут применить систему «Единый агент», обязав застраховаться в иногородней компании. Это может спровоцировать ряд сложностей при получении выплат.
С начала года расширились тарифные коридоры по ОСАГО: страховым разрешили как поднять максимальную стоимость страховки, так и более активно демпинговать. Вот как изменились цены на ОСАГО.
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Фото: ГИБДД
Изминения то положительные только страховые опять найдут очередные лазейки для борьбы с клиентами лишь бы любыми правдами и неправдами не платить страховку.
"можно будет только по месту прописки владельца" -- что ещё за "прописка"? Мы на зоне, что ли?
Круто в бОльшей степени усложнили жизнь людям и упростили страховщикам, особенно РСА.
1. РСА вывели из под закона о защите потребителя, тоесть вообще халява.
2. РСА теперь если я виновник и покупал ОСАГО, но контора обонкротилась может с меня взыскать ущерб, вопрос на кой черт мне страховая тогда с такими рисками?
3. Узаконили окончательно пешеходов, что они могут ходить где хочешь и даже профессиональные юристы от страховой его не смогут наказать, а владелец авто (какое оно не было бы опасно, не застрахован от вылета пешехода где угодно) получается снова хоть и не виновен как в обычно ДТП, а страдает по полной.
Власть планомерно показывает, что виновники ДТП в той или иной степени в шоколаде.
4. Омбудсмен, тоесть у пострадавшего в ДТП еще больше проблем теперь.