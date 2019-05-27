Два новосибирских волейболиста сыграют за национальную сборную в Лиге наций

Ильяс Куркаев (слева) и Роман Мартынюк (справа) являются воспитанниками волейбольного клуба «Локомотив»





Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил окончательный состав команды на Лигу наций 2019 года. В состав команды вошли два игрока из Новосибирска: блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.





Первый матч, в котором новосибирским волейболистам придётся сыграть, пройдёт 31 мая. Российской команде предстоит сыграть с командой из Франции.





Справка: Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. «Финал шести» состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля.







Недавно стало известно, что два новосибирских пловца вошли в состав сборной России для участия в Универсиаде-2019: Даниил Марков и Максим Абловацкий попали в сборную благодаря бронзе на чемпионате России.