Два новосибирских волейболиста сыграют за национальную сборную в Лиге наций

Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк вошли в состав российской команды

Ильяс Куркаев (слева) и Роман Мартынюк (справа) являются воспитанниками волейбольного клуба «Локомотив»
Ильяс Куркаев (слева) и Роман Мартынюк (справа) являются воспитанниками волейбольного клуба «Локомотив»


Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил окончательный состав команды на Лигу наций 2019 года. В состав команды вошли два игрока из Новосибирска: блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. 


Первый матч, в котором новосибирским волейболистам придётся сыграть, пройдёт 31 мая. Российской команде предстоит сыграть с командой из Франции. 


Справка: Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. «Финал шести» состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля.


Недавно стало известно, что два новосибирских пловца вошли в состав сборной России для участия в Универсиаде-2019: Даниил Марков и Максим Абловацкий попали в сборную благодаря бронзе на чемпионате России.

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