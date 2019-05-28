«Если бы не ваша машина, он бы нас задавил»: приступ эпилепсии у водителя стал причиной ДТП

— Ехал я со стороны «Сибирской ярмарки» в сторону Плановой по улице Дуси Ковальчук. На светофоре возле магазина «Чемпион» я заметил, как автомобиль скатился на обочину в опорный столб, где крепится рекламный щит, и рядом прохожие люди пытались открыть машину. Они дёргали двери, но двери были заблокированы. Так как негде было машину припарковать, я заехал на бордюр и тем самым перекрыл дорогу «Форду» (Ford Focus. — Прим. ред .). Мы пытались его [водителя] открыть — он не мог ничего сделать, так как у него была эпилепсия, у него пена шла изо рта, его дёргало, — рассказал водитель Lexus Дмитрий Бутусов.

В Заельцовском районе Новосибирска столкнулись внедорожник Lexus GX 470 и седан Ford Focus — авария произошла вечером 27 мая на площади Калинина, возле магазина «Чемпион». Как рассказал корреспонденту НГС участник ДТП Дмитрий Бутусов, у водителя Ford Focus начался приступ эпилепсии, из-за чего он полностью потерял контроль над управлением автомобиля.

Участник ДТП отметил, что в это время проезжала машина скорой помощи, очевидцы её остановили и позвали врача. Так как дверь открыть не получалось, пришлось разбить заднее левое стекло, чтобы вытащить из машины водителя.

— До того, как стекло разбили, он [водитель Ford Focus] отпустил педаль тормоза и прямо въехал в левую часть моего автомобиля, а в это время шли люди по пешеходному [переходу] — они начали разбегаться, но он в меня [в машину] угодил. Люди ко мне подошли и сказали: «Если бы не ваша машина, он бы нас задавил». Да ещё бы на встречку выехал, и неизвестно, что бы случилось. <...> Я непроизвольно поставил так машину на самом деле, просто так совпало. Если бы я поставил по-другому, то последствия были бы, возможно, даже трагичные, — добавил Дмитрий.

Когда у водителя закончился приступ эпилепсии, ему помогли выйти из машины очевидцы.

— В итоге мы ему кое-как помогли выйти из машины. Подъехал [экипаж] ДПС, его посадили в машину, он нашёл документы на машину, супруга его страховку принесла. Как выяснилось, ни в каком наркотическом опьянении он не был, это вполне здоровый парень, первый раз у него такая ситуация произошла, — рассказал водитель Lexus.