Триста суровых новосибирцев в зелёных фуражках собрались на площади Карла Маркса

Бывшие пограничники начали отмечать профессиональный праздник заранее

Пограничники фотографировались друг с другом
Пограничники фотографировались друг с другом


Сегодня, 27 мая, в Новосибирске на площади Карла Маркса собрались бывшие военнослужащие пограничных войск, чтобы начать отмечать наступающий профессиональный праздник.


Перед памятником Покрышкину прошёл так называемый боевой расчет — традиционный сбор бывших пограничников, который проходит перед наступлением Дня погранвойск.


Главным атрибутом для фотосессий стал пограничный столб
Главным атрибутом для фотосессий стал пограничный столб


После построения и немногочисленных торжественных речей собравшиеся перешли к дружескому общению, гуляли по площади и фотографировались. Многие пришли с детьми, которые с удовольствием примеряли военную форму (или хотя бы зелёные фуражки пограничников).


Повсюду были видны флаги с указанием частей, где служили собравшиеся. Некоторые принесли с собой флаги с гербом СССР.


Расходились участники боевого расчета с развёрнутыми знаменами
Расходились участники боевого расчета с развёрнутыми знаменами


В качестве тематического аксессуара на площадь привезли пограничный столб с гербом России, у которого могли сфотографироваться все желающие.


На празднике дежурили полицейские, хотя поводов для их вмешательства корреспондент НГС не заметил: собравшиеся вели себя сдержанно.


День пограничника отмечается 28 мая — это дата выхода Декрета Совнаркома о создании пограничной охраны в будущем СССР (в 1918 году такой страны ещё не существовало). 


Основные торжества по случаю Дня пограничника пройдут завтра. О том, как это было в прошлом году, можно почитать и посмотреть в фоторепортаже НГС.

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