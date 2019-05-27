Триста суровых новосибирцев в зелёных фуражках собрались на площади Карла Маркса

Пограничники фотографировались друг с другом





Сегодня, 27 мая, в Новосибирске на площади Карла Маркса собрались бывшие военнослужащие пограничных войск, чтобы начать отмечать наступающий профессиональный праздник.







Перед памятником Покрышкину прошёл так называемый боевой расчет — традиционный сбор бывших пограничников, который проходит перед наступлением Дня погранвойск.







Главным атрибутом для фотосессий стал пограничный столб





После построения и немногочисленных торжественных речей собравшиеся перешли к дружескому общению, гуляли по площади и фотографировались. Многие пришли с детьми, которые с удовольствием примеряли военную форму (или хотя бы зелёные фуражки пограничников).







Повсюду были видны флаги с указанием частей, где служили собравшиеся. Некоторые принесли с собой флаги с гербом СССР.







Расходились участники боевого расчета с развёрнутыми знаменами





В качестве тематического аксессуара на площадь привезли пограничный столб с гербом России, у которого могли сфотографироваться все желающие.







На празднике дежурили полицейские, хотя поводов для их вмешательства корреспондент НГС не заметил: собравшиеся вели себя сдержанно.







День пограничника отмечается 28 мая — это дата выхода Декрета Совнаркома о создании пограничной охраны в будущем СССР (в 1918 году такой страны ещё не существовало).





Основные торжества по случаю Дня пограничника пройдут завтра. О том, как это было в прошлом году, можно почитать и посмотреть в фоторепортаже НГС.

