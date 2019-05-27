Хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым вратарём из Финляндии

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал 29-летний финский вратарь Харри Сятери, который раньше выступал в Американской хоккейной лиге и НХЛ.

О подписании однолетнего контракта с Харри Сятери сообщила сегодня пресс-служба новосибирского клуба.

В пресс-службе уточнили, что свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году в финском клубе «Таппара». За эту команду голкипер выступал почти три сезона, а в 2010 году переехал в Северную Америку.

«Играл в фарм-клубе San Jose Sharks — команде AHL Worcester Sharks — четыре сезона. Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — "Витязем", в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с Florida Panthers. Вратарь дебютировал в НХЛ, но провёл всего девять матчей, оказавшись затем в команде AHL Springfield Thunderbirds. Летом 2018 был обменян в Detroit Red Wings», — передали в пресс-службе ХК «Сибирь».