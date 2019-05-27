Хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым вратарём из Финляндии

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Новосибирская команда подписала контракт с 29-летним Харри Сятери
Свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году — его первой командой стал финский клуб «Таппара»
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал 29-летний финский вратарь Харри Сятери, который раньше выступал в Американской хоккейной лиге и НХЛ.
О подписании однолетнего контракта с Харри Сятери сообщила сегодня пресс-служба новосибирского клуба.
В пресс-службе уточнили, что свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году в финском клубе «Таппара». За эту команду голкипер выступал почти три сезона, а в 2010 году переехал в Северную Америку.
«Играл в фарм-клубе San Jose Sharks — команде AHL Worcester Sharks — четыре сезона. Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — "Витязем", в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с Florida Panthers. Вратарь дебютировал в НХЛ, но провёл всего девять матчей, оказавшись затем в команде AHL Springfield Thunderbirds. Летом 2018 был обменян в Detroit Red Wings», — передали в пресс-службе ХК «Сибирь».
По данным новосибирского клуба, минувший сезон Харри Сятери провёл в Американской хоккейной лиге. Финский голкипер выступал за Grand Rapids Griffins: всего за эту команду он сыграл 40 матчей в регулярном сезоне и 5 матчей в плей-офф. Кроме того, Харри Сятери дважды — в 2017 и 2018 годах — участвовал в чемпионатах мира в составе сборной Финляндии. Также за национальную команду он сыграл 22 матча на Евротуре.
Это не единственный легионер, который пополнил состав «Сибири» в преддверии нового сезона. Также в команду недавно влились финские форварды Юусо Пуустинен, Микаэль Руохамаа и американский защитник Сэм Лофквист.
Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru