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eur 72.32
Спорт

Хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым вратарём из Финляндии

Новосибирская команда подписала контракт с 29-летним Харри Сятери

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Свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году — его первой командой стал финский клуб «Таппара»

Фото: hcsibir.ru

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал 29-летний финский вратарь Харри Сятери, который раньше выступал в Американской хоккейной лиге и НХЛ.

О подписании однолетнего контракта с Харри Сятери сообщила сегодня пресс-служба новосибирского клуба. 

В пресс-службе уточнили, что свою профессиональную карьеру Харри Сятери начал в 2008 году в финском клубе «Таппара». За эту команду голкипер выступал почти три сезона, а в 2010 году переехал в Северную Америку. 

«Играл в фарм-клубе San Jose Sharks — команде AHL Worcester Sharks — четыре сезона. Летом 2014 года подписал контракт с клубом КХЛ — "Витязем", в котором отыграл два сезона. После окончания контракта с подмосковной командой Сятери вновь решил попробовать силы за океаном, подписав двусторонний контракт с Florida Panthers. Вратарь дебютировал в НХЛ, но провёл всего девять матчей, оказавшись затем в команде AHL Springfield Thunderbirds. Летом 2018 был обменян в Detroit Red Wings», — передали в пресс-службе ХК «Сибирь». 

По данным новосибирского клуба, минувший сезон Харри Сятери провёл в Американской хоккейной лиге. Финский голкипер выступал за Grand Rapids Griffins: всего за эту команду он сыграл 40 матчей в регулярном сезоне и 5 матчей в плей-офф. Кроме того, Харри Сятери дважды — в 2017 и 2018 годах — участвовал в чемпионатах мира в составе сборной Финляндии. Также за национальную команду он сыграл 22 матча на Евротуре.

Это не единственный легионер, который пополнил состав «Сибири» в преддверии нового сезона. Также в команду недавно влились финские форварды Юусо Пуустинен, Микаэль Руохамаа и американский защитник Сэм Лофквист.

Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

хоккейХК Сибирь

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КОММЕНТАРИИ (8)

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Шарик-Off
27 мая 2019 в 20:37

кто не хочет воспитывать своих- кормит чужих.

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Доктoр
27 мая 2019 в 20:37

Ну теперь мы всех победим и станем чемпионами России! Олеее-Оле-Оле-Оле! "Сибирь" - Чемпион! Шайбу-шайбу! Ура-ура-ураааа! ;)

Чукча с чума
27 мая 2019 в 20:39

А за чей счет банкет？