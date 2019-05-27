Работы нет, платить не хочет: приставы составили портрет типичного должника по алиментам

Всё чаще долги перед детьми накапливают матери

Средняя сумма долга по алиментам у отцов оказалась меньше, чем у матерей





Судебные приставы Новосибирской области составили потрет типичного должника по алиментам: чаще всего платить своим детям отказываются 35-летние отцы.





Всего с начала 2019 года судебные приставы Новосибирской области успели поработать больше чем с 21 тысячей дел о неуплате алиментов, рассказали в региональном управлении УФССП.





«По 84% исполнительных производств должниками являются мужчины, по 16% — женщины. <...> В основном не исполняют свой родительский долг мужчины в возрасте 35 лет и женщины в возрасте 30 лет», — передали в службе судебных приставов.







По её данным, большинство мужчин-должников (61%) нигде не работает или сознательно скрывает место своей работы. Чаще всего нет у них и имущества, которое можно было бы арестовать для погашения долга.





На одного такого отца приходится в среднем по 220 тысяч рублей долга перед детьми, сообщили приставы.





При этом с каждым годом становится больше и матерей с долгами по алиментам. Только за последние четыре года их число выросло больше чем в два раза. Многие должницы лишены родительских прав, ведут асоциальный образ жизни и нигде не работают.





«Средняя сумма долга у женщин на 87 тысяч рублей больше, чем у мужчин, и составляет порядка 307 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе УФССП.







Ранее новосибирские приставы назвали возраст самого старого должника по кредитам: он не выплатил банку 50 тысяч рублей.