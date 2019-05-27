«Это пустышка по высокой цене»: новосибирцы оклеили аптеки призывами не покупать гомеопатию

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Листы с призывами появились также на окнах больниц и на остановках
Участники акции хотят привлечь внимание людей
Сегодня днём группа новосибирцев заклеила около 100 аптек в центре города листовками с призывом не покупать гомеопатию.
Как сообщил корреспонденту НГС один из участников инициативной группы Константин, всего они распечатали 200 листовок, но пока успели наклеить только половину. «Клеили по всему городу рядом с аптеками, больницами и остановками листы А4.
Мы хотели привлечь людей к такой проблеме, которая существует в данный момент, и мало кто о ней знает и задумывался. Потому что большая часть людей не до конца понимает, что такое гомеопатия, из-за различных сложных формулировок на самих препаратах»,
— объяснил Константин.
Константин уверен, что фармацевты знают, что продают гомеопатию, — и некоторые не в восторге от этого.
«Руководство аптек заставляет их продавать и предлагать эти препараты как дополняющие лечение и без побочных явлений. Но вред от них есть, именно финансовый для конечного потребителя, который тратит на это деньги. И зачастую это те слои населения, которые могут не иметь интернета, а слышали о гомеопатии только какие-то мифы в духе "что это лекарство на травках без побочных эффектов"», — говорит он.
По его словам, научные исследования в своём большинстве доказывают бесполезность гомеопатических препаратов.
«Самое главное, что эти препараты не прошли плацебо-контролируемое исследование — это когда есть 2 группы людей, одним из которых давали плацебо (пустышку), а другим гомеопатические препараты и смотрели, как идёт выздоровление, так вот все гомеопатические лекарства не проходят этот тест и, по сути, ничем не отличаются от пустышки.
Между тем стоимость таких препаратов может быть 700 рублей, и когда человек приходит в аптеку в надежде получить настоящие лекарства, ему могут продать эту пустышку по такой высокой цене», — заявляет Константин.
Он уточнил, что основой для акции послужил меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой, в котором гомеопатию признали лженаучной.
В 2012 году гомеопатический центр выкупил старинный особняк напротив кинотеатра Маяковского по цене трехкомнатной квартиры. За здание они заплатили всего 6 миллионов рублей.
А в 2016 году в новосибирских книжных магазинах появилась книга блогера и научного журналиста Аси Казанцевой «В интернете кто-то неправ!» — в ней автор опровергает различные мифы, в том числе о безвредности гомеопатии.
Дмитрий Здорников
Фото Константина
Это бесполезно... вас те, кому вы пытаетесь помочь, ещё и матом обложат с ног до головы.
Пытался я таких вразумить - им по кайфу за пустышку в 3 копейки отдавать по пол штуки.
И, что самое страшное, есть фармацевты, которые на полном серьезе верят в гомеопатию.
Хотел бы я посмотреть в лицо тем, кто им диплом выдавал.