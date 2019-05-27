«Это пустышка по высокой цене»: новосибирцы оклеили аптеки призывами не покупать гомеопатию

Сегодня днём группа новосибирцев заклеила около 100 аптек в центре города листовками с призывом не покупать гомеопатию. Как сообщил корреспонденту НГС один из участников инициативной группы Константин, всего они распечатали 200 листовок, но пока успели наклеить только половину. «Клеили по всему городу рядом с аптеками, больницами и остановками листы А4. Мы хотели привлечь людей к такой проблеме, которая существует в данный момент, и мало кто о ней знает и задумывался. Потому что большая часть людей не до конца понимает, что такое гомеопатия, из-за различных сложных формулировок на самих препаратах»,

— объяснил Константин. Константин уверен, что фармацевты знают, что продают гомеопатию, — и некоторые не в восторге от этого. «Руководство аптек заставляет их продавать и предлагать эти препараты как дополняющие лечение и без побочных явлений. Но вред от них есть, именно финансовый для конечного потребителя, который тратит на это деньги. И зачастую это те слои населения, которые могут не иметь интернета, а слышали о гомеопатии только какие-то мифы в духе "что это лекарство на травках без побочных эффектов"», — говорит он. По его словам, научные исследования в своём большинстве доказывают бесполезность гомеопатических препаратов.

По словам Константина, научные исследования доказали бесполезность гомеопатии Фото: Константин

«Самое главное, что эти препараты не прошли плацебо-контролируемое исследование — это когда есть 2 группы людей, одним из которых давали плацебо (пустышку), а другим гомеопатические препараты и смотрели, как идёт выздоровление, так вот все гомеопатические лекарства не проходят этот тест и, по сути, ничем не отличаются от пустышки. Между тем стоимость таких препаратов может быть 700 рублей, и когда человек приходит в аптеку в надежде получить настоящие лекарства, ему могут продать эту пустышку по такой высокой цене», — заявляет Константин.