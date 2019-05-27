Видео: в Новосибирске появился серийный налетчик на кассы микрокредитов

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Подозреваемый носит с собой нож — полиция попросила помощи в его поимке
Подозреваемый за один день напал на три офиса по выдаче микрозаймов — налётчика сняли камеры видеонаблюдения
Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с ножом, которого подозревают в серии налётов на офисы по выдаче микрозаймов.
Ориентировку с видео распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
В полиции подозревают, что налётчик за день напал на три офиса по выдаче микрокредитов в разных районах города.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сегодня, 27 мая, подозреваемый пришёл в офис микрофинасовой организации на Бориса Богаткова и стал угрожать работнице «предметом, похожим на нож». Всего налётчику удалось таким образом забрать из офиса 2 тысячи рублей. Через некоторое время по такой же схеме он забрал 6400 рублей из офиса микрофинансовой организации на улице Карла Маркса.
«Позже в полицию поступило еще одно сообщение из микрофинансовой организации по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, где злоумышленник, угрожая ножом, похитил у сотрудницы 1600 рублей», — передали в областной полиции.
Всех, кто узнал мужчину на видео и знает его местонахождение, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–70–89 или 232–28–40.
Ранее новосибирская полиция объявила в розыск трёх мужчин, которых подозревают в убийстве на МЖК.
Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области
Не "Серийный налётчик", а Народный мститель
Ему памятник надо, по-хорошему то, а не помощь в поимке поощрять
Не жалко ни разу, эти офисы микрокредитов грабят глупое население.