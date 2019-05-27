Видео: в Новосибирске появился серийный налетчик на кассы микрокредитов

Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с ножом, которого подозревают в серии налётов на офисы по выдаче микрозаймов.



Ориентировку с видео распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.



В полиции подозревают, что налётчик за день напал на три офиса по выдаче микрокредитов в разных районах города.



Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сегодня, 27 мая, подозреваемый пришёл в офис микрофинасовой организации на Бориса Богаткова и стал угрожать работнице «предметом, похожим на нож». Всего налётчику удалось таким образом забрать из офиса 2 тысячи рублей. Через некоторое время по такой же схеме он забрал 6400 рублей из офиса микрофинансовой организации на улице Карла Маркса.

