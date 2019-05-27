Двое новосибирских таксистов устроили погоню за угонщиком

Они за 20 минут долетели от проспекта Карла Маркса и сами задержали похитителя машины

Угонщик сел за руль Hyundai Solaris, когда водитель вышел





Двое таксистов помогли полиции задержать угонщика автомобиля Hyundai Solaris, работающего с сервисом «Яндекс.Такси» в Кировском районе Новосибирска — похититель угнал машину, когда водитель вышел, чтобы высадить пассажира.





Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, инцидент произошёл рано утром в воскресенье, 26 мая, на проспекте Карла Маркса.





«В отдел полиции № 7 "Ленинский" Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение об угоне <...> у водителя такси <...>», — говорится на сайте ведомства.





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД, таксист позвонил в полицию, а после вызвал своего коллегу. Вместе они стали преследовать угонщика.





«Получается, он сел в машину, водитель ему сказал: "Я уже завершаю свою работу и сейчас поеду до офиса своего". Пассажир ответил, что доедет с водителем до офиса и выйдет.





Таксист что-то заподозрил, вышел из машины и потребовал пассажира выйти, в этот момент тот пересел [на водительское место] и рванул»,





— описали угон в ведомстве.





Также в управлении МВД уточнили, что угонщика задержали сами таксисты — они догнали его на улице Петухова через 20 минут. Следом приехала полиция, которая увезла пойманного угонщика.





«[Задержанным] оказался 29-летний житель Ленинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи», — уточнили в пресс-службе.





Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Скоро задержанному изберут меру пресечения.





Оперативно получить комментарий «Яндекс.Такси» или водителей, участвовавших в погоне, корреспонденту НГС пока не удалось.





Таксисты регулярно подвергаются нападениям с целью похищения их автомобилей. Так, в конце декабря 2018 года 37-летнего водителя из Карасука Новосибирской области едва не задушили до смерти во время попытки угнать его машину — он сумел сбежать из багажника своего автомобиля.