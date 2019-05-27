Двое новосибирских таксистов устроили погоню за угонщиком

Они за 20 минут долетели от проспекта Карла Маркса и сами задержали похитителя машины

Угонщик сел за руль Hyundai Solaris, когда водитель вышел
Угонщик сел за руль Hyundai Solaris, когда водитель вышел


Двое таксистов помогли полиции задержать угонщика автомобиля Hyundai Solaris, работающего с сервисом «Яндекс.Такси» в Кировском районе Новосибирска — похититель угнал машину, когда водитель вышел, чтобы высадить пассажира.


Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, инцидент произошёл рано утром в воскресенье, 26 мая, на проспекте Карла Маркса. 


«В отдел полиции № 7 "Ленинский" Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение об угоне <...> у водителя такси <...>», — говорится на сайте ведомства.


Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД, таксист позвонил в полицию, а после вызвал своего коллегу. Вместе они стали преследовать угонщика. 


«Получается, он сел в машину, водитель ему сказал: "Я уже завершаю свою работу и сейчас поеду до офиса своего". Пассажир ответил, что доедет с водителем до офиса и выйдет. 


Таксист что-то заподозрил, вышел из машины и потребовал пассажира выйти, в этот момент тот пересел [на водительское место] и рванул», 


— описали угон в ведомстве.


Также в управлении МВД уточнили, что угонщика задержали сами таксисты — они догнали его на улице Петухова через 20 минут. Следом приехала полиция, которая увезла пойманного угонщика. 


«[Задержанным] оказался 29-летний житель Ленинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи», — уточнили в пресс-службе.


Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Скоро задержанному изберут меру пресечения.


Оперативно получить комментарий «Яндекс.Такси» или водителей, участвовавших в погоне, корреспонденту НГС пока не удалось.


Таксисты регулярно подвергаются нападениям с целью похищения их автомобилей. Так, в конце декабря 2018 года 37-летнего водителя из Карасука Новосибирской области едва не задушили до смерти во время попытки угнать его машину — он сумел сбежать из багажника своего автомобиля.

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