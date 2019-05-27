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Авто

«Чуть не убился!»: у автомобилей «Лада» начал отваливаться руль

АВТОВАЗ срочно отзывает машины из-за угроз поломки рулевого управления

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Руль может потерять связь с дорогой

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

АВТОВАЗ в экстренном порядке разослал дилерам распоряжение об отзыве кроссовера Lada XRAY Cross из-за возможного «несоответствия вала электроусилителя рулевого управления», сообщает издание Auto.mail.ru. 

Речь идёт о необходимости срочно менять промежуточный вал в рулевом управлении. Отмечается, что привозить проблемные машины в сервис нужно только на эвакуаторе. 

В новосибирском дилерском центре Lada «Авто-1» подтвердили проведение сервисной кампании по Lada XRAY Cross. 

«Это автомобили в какой-то [определённый] период были выпущены, по ним идёт отзыв. И только по XRAY Cross. Да, сварка [отсоединялась в рулевом валу]. В данный момент автомобили, которые приходят, они нормальные», — уточнили в отделе сервиса «Авто-1».

Места сварки рулевого вала с крестовиной разрушены

Фото: скриншот YouTube

В интернете, в том числе на YouTube, набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как рулевой вал Lada XRAY Cross свободно болтается, потеряв связь с колесами. При этом точки сварки вала с крестовиной полностью разрушены. «Чуть не убился!» — комментирует слова владельца автор ролика. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео)

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой
Скриншот канала «УНИКАНАЛЬНЫЙ» / youtube.com

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ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Lada XRAY Crossотзыв

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КОММЕНТАРИИ (13)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
27 мая 2019 в 17:34

У Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска, до сих пор ничего не отваливается. Потому что раньше качественно очень делали.

ЫЫЫ
27 мая 2019 в 17:37

"- А я тебе говорил - место проклятое!!!
А то всё "руки не оттуда, руки не оттуда" (с)

Коренная сибирячка
27 мая 2019 в 17:39

этот как рулить надо, чтобы вал отвалился, а эвакуатор за чей счет?