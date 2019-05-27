«Чуть не убился!»: у автомобилей «Лада» начал отваливаться руль

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АВТОВАЗ срочно отзывает машины из-за угроз поломки рулевого управления
Руль может потерять связь с дорогой
АВТОВАЗ в экстренном порядке разослал дилерам распоряжение об отзыве кроссовера Lada XRAY Cross из-за возможного «несоответствия вала электроусилителя рулевого управления», сообщает издание Auto.mail.ru.
Речь идёт о необходимости срочно менять промежуточный вал в рулевом управлении. Отмечается, что привозить проблемные машины в сервис нужно только на эвакуаторе.
В новосибирском дилерском центре Lada «Авто-1» подтвердили проведение сервисной кампании по Lada XRAY Cross.
«Это автомобили в какой-то [определённый] период были выпущены, по ним идёт отзыв. И только по XRAY Cross. Да, сварка [отсоединялась в рулевом валу]. В данный момент автомобили, которые приходят, они нормальные», — уточнили в отделе сервиса «Авто-1».
В интернете, в том числе на YouTube, набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как рулевой вал Lada XRAY Cross свободно болтается, потеряв связь с колесами. При этом точки сварки вала с крестовиной полностью разрушены. «Чуть не убился!» — комментирует слова владельца автор ролика.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой
Скриншот канала «УНИКАНАЛЬНЫЙ» / youtube.com
У Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска, до сих пор ничего не отваливается. Потому что раньше качественно очень делали.
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