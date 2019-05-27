«Чуть не убился!»: у автомобилей «Лада» начал отваливаться руль

АВТОВАЗ в экстренном порядке разослал дилерам распоряжение об отзыве кроссовера Lada XRAY Cross из-за возможного «несоответствия вала электроусилителя рулевого управления», сообщает издание Auto.mail.ru.

Речь идёт о необходимости срочно менять промежуточный вал в рулевом управлении. Отмечается, что привозить проблемные машины в сервис нужно только на эвакуаторе.

В новосибирском дилерском центре Lada «Авто-1» подтвердили проведение сервисной кампании по Lada XRAY Cross.

«Это автомобили в какой-то [определённый] период были выпущены, по ним идёт отзыв. И только по XRAY Cross. Да, сварка [отсоединялась в рулевом валу]. В данный момент автомобили, которые приходят, они нормальные», — уточнили в отделе сервиса «Авто-1».