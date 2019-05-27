В Новосибирской области 11-летний мальчик утонул на рыбалке с дедушкой
Лодка с рыбаками перевернулась — ребенок не смог спастись
На реке Курья в Карасукском районе Новосибирской области утонул ребёнок.
Дедушка решил порыбачить на лодке вместе с 11-летним внуком, но из-за сильного ветра они перевернулись и оба оказались в воде. Сегодня областное управление СК сообщило о том, что карасукские следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России за причинение смерти по неосторожности.
«<…> Дедушка вместе с подростком без спасательного жилета вышли на деревянной гребной лодке на воду. В условиях неблагоприятной гидрометеорологической обстановки и сильного ветра произошло опрокидывание лодки. Подозреваемому удалось выплыть на берег и спастись. Подросток, не обладая навыками плавания и самостоятельного удержания на воде, пропал без вести», — рассказали в областном управлении СК.
Тело мальчика позже обнаружили спасатели.
В прошлом году 17-летний подросток утонул в Дзержинском районе Новосибирска — вместе с друзьями он плавал в озере в 100 метрах от улицы Биатлонной.