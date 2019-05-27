Парковку около Экспоцентра залили водой для гонок на Porsche

Новосибирцам дали покататься на роскошных машинах в экстремальных условиях

Водой имитировали условия скольжения
Водой имитировали условия скольжения


Компания Porsche устроила в Новосибирске гоночный трек — для этого на площадке Экспоцентра на Станционной построили различные препятствия, установили ограждения и даже залили водой асфальт, чтобы имитировать условия для скольжения автомобиля. 


Желающие могли проехать по треку на кроссоверах Porsche Macan в двух версиях — мощностью 252 и 354 л.с. 


Для гонок использовались мощные 354-сильные кроссоверы
Для гонок использовались мощные 354-сильные кроссоверы


«Тест-драйв представляет собой комплекс упражнений, которые позволяют участникам мероприятия протестировать обновленный городской спорткар в различных условиях», — уточнила НГС директор по продажам «Порше центр Новосибирск» Тамара Мягкая. 


Драйверам предлагалось резко стартовать с места с двух педалей (launch control), а затем резко тормозить в пол до срабатывания ABS и аварийной сигнализации. На «мокром» треке автомобиль можно было отправить в занос и выровнять его.


«Качели» для проверки функции Hold
«Качели» для проверки функции Hold


Во внедорожной части теста участники заезжали на так называемые «качели», спускались по лестнице и пытались выбраться из диагонального вывешивания. 


Выезд из диагонального вывешивания в режиме Off-road
Выезд из диагонального вывешивания в режиме Off-road


Компания Porsche устраивает такие треки только в самых крупных городах-миллионниках России — Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Новосибирск оказался единственным городом за Уралом, куда привезли оборудование и около 20 тестовых машин из Москвы. 


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