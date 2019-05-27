Парковку около Экспоцентра залили водой для гонок на Porsche

Водой имитировали условия скольжения





Компания Porsche устроила в Новосибирске гоночный трек — для этого на площадке Экспоцентра на Станционной построили различные препятствия, установили ограждения и даже залили водой асфальт, чтобы имитировать условия для скольжения автомобиля.





Желающие могли проехать по треку на кроссоверах Porsche Macan в двух версиях — мощностью 252 и 354 л.с.





Для гонок использовались мощные 354-сильные кроссоверы





«Тест-драйв представляет собой комплекс упражнений, которые позволяют участникам мероприятия протестировать обновленный городской спорткар в различных условиях», — уточнила НГС директор по продажам «Порше центр Новосибирск» Тамара Мягкая.





Драйверам предлагалось резко стартовать с места с двух педалей (launch control), а затем резко тормозить в пол до срабатывания ABS и аварийной сигнализации. На «мокром» треке автомобиль можно было отправить в занос и выровнять его.





«Качели» для проверки функции Hold





Во внедорожной части теста участники заезжали на так называемые «качели», спускались по лестнице и пытались выбраться из диагонального вывешивания.





Выезд из диагонального вывешивания в режиме Off-road





Компания Porsche устраивает такие треки только в самых крупных городах-миллионниках России — Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Новосибирск оказался единственным городом за Уралом, куда привезли оборудование и около 20 тестовых машин из Москвы.





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