ПДД для бывалых: разбираем по-быстрому два заблуждения о скоростных лимитах

С 2017 года фиксировать соблюдение лимитов скорости с помощью автоматических камер разрешили даже в зоне действия временных знаков, при этом передвижные комплексы не обозначаются знаками или разметкой

Лимиты скорости сделают жёстче, а штрафы за нарушения — выше: идея зреет ещё с прошлого года и обретает всё более реальные черты. Поэтому очередной выпуск проекта «ПДД для бывалых» мы посвятили превышению скорости.

Самое популярное водительское заблуждение о скорости — это суждение такого рода: если я ехал в пределах скоростных лимитов, я не нарушал. На самом деле соблюдение лимитов — лишь одно из условий, а другое, менее явное, прописано в пункте 10.1 ПДД, который предписывает выбирать скорость согласно условиям движения, то есть видимости, качеству полотна, плотности трафика и так далее. Пункт 10.1 ПДД настолько важен, что мы посвящали ему отдельный выпуск. Именно его нарушение чаще всего отправляет водителей на нары.

А вот второе заблуждение: многие уверены, что с 2013 года скоростные лимиты поднялись на 20 км/ч, то есть в городе теперь разрешено ездить 80 км/ч, на трассе — 110 км/ч и так далее. На самом деле скоростные лимиты не менялись, просто в 2013 году отменили штраф за превышение менее чем на 20 км/ч (часть 1 статьи 12.9 Административного кодекса). При этом сами ограничения остались прежними, например, для легкового автомобиля они составляют 20, 60, 90 и 110 км/ч для жилых зон, города, трассы и автомагистрали.

Кстати, на отдельных дорогах допускаются и большие лимиты скорости, но максимум для России — 130 км/ч.

Хотя наказать за превышение на 19 км/ч по КоАП нельзя, сам факт нарушения остаётся, что может быть значимо, например, при разборе ДТП. То есть, двигаясь по самой бровке лимита +20 км/ч, вы берёте на себя повышенную ответственность за возможные инциденты.

Знаки ограничения скорости действуют до их отмены другим знаком, перекрёстка или конца населённого пункта. Действие знака не прерывается выездами с прилегающих территорий или пересечений с полевыми дорогами

Превышение скорости — самое популярное нарушение, которое фиксируется автоматическими комплексами фото- и видеофиксации. Например, в прошлом году шесть из семи писем счастья касались скорости. При этом нарушение скоростного режима остаётся крайне сложным для оспаривания, хотя попытки предпринимаются.



Камеры определяют скорость движения по-разному. В одних случаях для этого используются электромагнитные сигналы, и такие комплексы, кстати, очень дальнобойны: некоторые из них могут захватывать цель на расстоянии километра и более от места установки (номер при этом определяется при подъезде автомобиля к камере). Несколько лет назад распространение получили комплексы, измеряющие скорость в «визуальном» режиме, то есть по расстоянию, пройденному в единицу времени — они не распознаются радар-детекторами. Наконец, в России практикуется измерение средней скорости движения на участке, в начале и конце которого устанавливаются две камеры, вычисляющие время прохождения отрезка дороги известной длины.

Во всех случаях скорость вычисляется по исходным данным, полученным камерой, поэтому оспорить такие нарушения практически невозможно, кроме абсурдных случаев, когда, например, автомобиль везли на эвакуаторе.

После изменения регламента ГИБДД автоматическую фото- и видеофиксацию разрешили в том числе в зоне действия временных знаков, что создаёт очевидные риски, ведь знаки на жёлтом фоне легко перемещаются, могут падать или быть плохо заметными.



В любом случае соблюдение скоростного режима в интересах водителя. Чересчур быстрая езда, даже если она не стала непосредственной причиной ДТП, существенно отягощает его последствия. Например, при езде на 84 км/ч вместо 60 км/ч кинетическая энергия машины возрастает вдвое, то есть вдвое возрастает и разрушительная сила такого снаряда.

А тем, кто привык торопиться, иногда стоит прикинуть на листке бумаги, какой выигрыш даёт им быстрая езда — далеко не всегда он существенный. Например, если на городской улице длиной четыре километра два водителя едут со скоростью 60 и 80 км/ч, выигрыш второго составляет ровно минуту — это сопоставимо со временем, которое он простоит на следующем светофоре.

Попутно напомним, что на загородных трассах нельзя без необходимости занимать левые ряды при свободных правых, что не противоречит и здравому смыслу. Это же правило действует для городских дорог с лимитом более 80 км/ч. А теперь — небольшой тест.

С какой скоростью разрешено ехать грузовику полной массой 5 тонн по загородной трассе? 50 км/ч Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, за городом лимит скорости для грузовиков полной массой более 3,5 тонны — 70 км/ч

70 км/ч Верно! Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, за городом лимит скорости для грузовиков полной массой более 3,5 тонны — 70 км/ч

90 км/ч Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, за городом лимит скорости для грузовиков полной массой более 3,5 тонны — 70 км/ч

110 км/ч Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, за городом лимит скорости для грузовиков полной массой более 3,5 тонны — 70 км/ч

Что именно с юридической точки зрения означает зона нечувствительности в 20 км/ч, которую ввели в 2013 году? Лимиты скорости подняли на 20 км/ч Нет, лимиты по ПДД остались прежними

В КоАП отменили наказание за превышение менее чем на 20 км/ч Верно, в 2013 году аннулировали часть 1 статьи 12.9 КоАП: она наказывала за превышение на 10–20 км/ч

Во все документы внесли уточнение, что превышение на 20 км/ч не считается нарушением Неправда, это по-прежнему нарушение, просто с 2013 года за него не наказывают административным штрафом

Спидометр показывает 60 км/ч. Какова, скорее всего, ваша реальная скорость? 55–60 км/ч Верно, спидометры чуть завышают скорость, чтобы порядочные водители гарантированно не превышали

Ровно 60 км/ч Спидометры чуть завышают скорость, чтобы порядочные водители гарантированно не превышали

60–65 км/ч Нет, спидометры чуть завышают скорость, чтобы порядочные водители гарантированно не превышали, поэтому реальная скорость ниже 60 км/ч

Фура впереди вас едет по трассе со скоростью 90 км/ч (лимит на данном участке). Можно ли обогнать ее без нарушения? Да, во время обгона допускается кратковременное превышение скорости Такого послабления в ПДД нет

Да, если не разгонятся быстрее 110 км/ч Штрафа за превышение менее чем на 20 км/ч не будет, но вы все равно нарушите

Нет, обгон фуры в данном случае запрещен Запрет обгона не привязан к скорости движения

Нет, нарушение будет неизбежным Да, для безопасного обгона придется превысить лимит в 90 км/ч, что является нарушением, даже если вы уложитесь в зону толерантности 20 км/ч