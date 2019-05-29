ПДД для бывалых: разбираем по-быстрому два заблуждения о скоростных лимитах

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Разрешено ли превышать на 20 км/ч и реально ли оспорить подобный штраф
С 2017 года фиксировать соблюдение лимитов скорости с помощью автоматических камер разрешили даже в зоне действия временных знаков, при этом передвижные комплексы не обозначаются знаками или разметкой
Лимиты скорости сделают жёстче, а штрафы за нарушения — выше: идея зреет ещё с прошлого года и обретает всё более реальные черты. Поэтому очередной выпуск проекта «ПДД для бывалых» мы посвятили превышению скорости.
Самое популярное водительское заблуждение о скорости — это суждение такого рода: если я ехал в пределах скоростных лимитов, я не нарушал. На самом деле соблюдение лимитов — лишь одно из условий, а другое, менее явное, прописано в пункте 10.1 ПДД, который предписывает выбирать скорость согласно условиям движения, то есть видимости, качеству полотна, плотности трафика и так далее. Пункт 10.1 ПДД настолько важен, что мы посвящали ему отдельный выпуск. Именно его нарушение чаще всего отправляет водителей на нары.
А вот второе заблуждение: многие уверены, что с 2013 года скоростные лимиты поднялись на 20 км/ч, то есть в городе теперь разрешено ездить 80 км/ч, на
Кстати, на отдельных дорогах допускаются и большие лимиты скорости, но максимум для России — 130 км/ч.
Хотя наказать за превышение на 19 км/ч по КоАП нельзя, сам факт нарушения остаётся, что может быть значимо, например, при разборе ДТП. То есть, двигаясь по самой бровке лимита +20 км/ч, вы берёте на себя повышенную ответственность за возможные инциденты.
Превышение скорости — самое популярное нарушение, которое фиксируется автоматическими комплексами фото- и видеофиксации. Например, в прошлом году шесть из семи писем счастья касались скорости. При этом нарушение скоростного режима остаётся крайне сложным для оспаривания, хотя попытки предпринимаются.
Камеры определяют скорость движения по-разному. В одних случаях для этого используются электромагнитные сигналы, и такие комплексы, кстати, очень дальнобойны: некоторые из них могут захватывать цель на расстоянии километра и более от места установки (номер при этом определяется при подъезде автомобиля к камере). Несколько лет назад распространение получили комплексы, измеряющие скорость в «визуальном» режиме, то есть по расстоянию, пройденному в единицу времени — они не распознаются радар-детекторами. Наконец, в России практикуется измерение средней скорости движения на участке, в начале и конце которого устанавливаются две камеры, вычисляющие время прохождения отрезка дороги известной длины.
Во всех случаях скорость вычисляется по исходным данным, полученным камерой, поэтому оспорить такие нарушения практически невозможно, кроме абсурдных случаев, когда, например, автомобиль везли на эвакуаторе.
После изменения регламента ГИБДД автоматическую фото- и видеофиксацию разрешили в том числе в зоне действия временных знаков, что создаёт очевидные риски, ведь знаки на жёлтом фоне легко перемещаются, могут падать или быть плохо заметными.
В любом случае соблюдение скоростного режима в интересах водителя. Чересчур быстрая езда, даже если она не стала непосредственной причиной ДТП, существенно отягощает его последствия. Например, при езде на 84 км/ч вместо 60 км/ч кинетическая энергия машины возрастает вдвое, то есть вдвое возрастает и разрушительная сила такого снаряда.
А тем, кто привык торопиться, иногда стоит прикинуть на листке бумаги, какой выигрыш даёт им быстрая езда — далеко не всегда он существенный. Например, если на городской улице длиной четыре километра два водителя едут со скоростью 60 и 80 км/ч, выигрыш второго составляет ровно минуту — это сопоставимо со временем, которое он простоит на следующем светофоре.
Попутно напомним, что на загородных трассах нельзя без необходимости занимать левые ряды при свободных правых, что не противоречит и здравому смыслу. Это же правило действует для городских дорог с лимитом более 80 км/ч.
А теперь — небольшой тест.
Фото: Артем Краснов
Важно понизить разрешенную скорость для города 40 км/час. Порог нечувствительности сделать в 5 км/час. Штрафы за превышение на 5 км/ч - 1000 рублей. Далее за каждые 5 км/ч, штраф прогрессивный сначала 5 кратный, затем 10 кратный. За городом трассы все расширить до 4 полос. Скорость максимум 100 км/час.
"два водителя едут со скоростью 60 и 80 км/ч, выигрыш второго составляет ровно минуту — это сопоставимо со временем, которое он простоит на следующем светофоре."
Выигрыш второго составит две минуты, потому что тот, кто едет 60, ещё минуту простоит на светофоре, на который он не успел.