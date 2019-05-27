«У нас есть кодекс чести»: декан допустил отчисление студентки из НГМУ за грубые твиты о пациентах

Отец девушки утверждает, что тексты скандальных скриншотов были отредактированы





В Новосибирском государственном медицинском университете прокомментировали ситуацию со скандальными высказываниями, которые, предположительно, опубликовала их студентка Анна Лучинина.





Накануне скриншоты из закрытого аккаунта в «Твиттере» были опубликованы в одном из крупнейших новосибирских пабликов. В сообщениях от лица Лучининой описывается её практика в больницах с негативным описанием пациентов и резкими отзывами о преподавателях вуза, где учится девушка. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин заявил, что тексты скандальных скриншотов могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. Тем не менее после скандала он сам принял решение уволиться из больницы.





«В данный момент никаких письменных заявлений от каких-либо граждан Каргата, Новосибирска или прочее [в университет] не поступало. Информация, которая есть, мы, конечно, на неё реагируем, но она требует анализа и подтверждения достоверности. <...> Поэтому сегодня будет встреча с этой студенткой с проректорами и со мной, будет дальнейшая работа по этой ситуации, и соответственно, у нас есть правила внутреннего распорядка, есть кодекс чести, который допускает отчисление при подтверждении факта <…> есть разные формулировки, поэтому это работающие статьи, такие прецеденты были. Но что с ней конкретно будет, я в данный момент не могу ответить», — рассказал корреспонденту НГС декан лечебного факультета НГМУ Александр Новиков.







Декан добавил, что узнал о ситуации с резкими высказываниями студентки ещё неделю назад после возмущённого звонка жительницы Каргата. Он попросил женщину написать письменное заявление с описанием ситуации, но никакого документа так и не получил.







«Был краткий звонок по отдельным фактам, так скажем, а вот в том многообразии и в такой грубой форме это буквально последние два дня всё всплыло», — объяснил Новиков.







В официальном ответе на запрос корреспондента НГС за подписью проректора по воспитательной и социальной работе Бакулина К.А., утверждается, что Лучининой грозит дисциплинарное взыскание.







«Вопрос об отчислении студентки Лучининой А.В. администрацией вуза не рассматривается», - говорится в документе.







Скриншоты быстро разлетелись в соцсетях





Посты в соцсетях часто становятся проблемой для учащихся, причем не только вузов. Так, в прошлом году студенток первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они выложили в Instagram видео, на котором бреют ноги в вагоне метро.