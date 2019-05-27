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Город

Чиновники разрешили рвать красивые цветы на Михайловской набережной

В мэрии объяснили, зачем рабочие обдирают яблони

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На Михайловской набережной расцвели декоративные яблони сорта рудольф

Фото: facebook.com/anna.tereshkova.14

Рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта рудольф на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники.

«Надо, чтобы силы деревьев не уходили в цветы, а оставались дереву!» — пояснила на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Декоративные яблони на обновлённой набережной впервые высадили осенью 2017 года. В посадках принял участие в том числе и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

Как сообщила корреспонденту НГС Анна Терешкова, хотя сейчас яблони на набережной и прижились, но они ещё слабенькие. 

«Из 70 яблонь две были сломаны <...> зимой, они не прижились, и ещё две под вопросом. <...> Которые хорошие, пошли в цвет. И ботаники <...> дали заключение о том, что надо бы убрать цветы для того, чтобы <...> вся сила ушла самому растению, самому дереву. <...> Мы же делаем надолго это, чтобы они у нас прижились и каждый год давали вот такие красивые цветы. Поэтому нужно один год, что называется, потерпеть. Ничего страшного, мы же для поколений будущего это всё делаем», — рассказала Анна Терешкова.

В конце мая холодный и серый Новосибирск традиционно окутывают ароматы цветущих яблонь, миндаля и черёмухи. На прошлой неделе фотограф НГС сделал очень нежные фотографии распускающихся цветов на улицах города — ими хочется любоваться и поставить себе на заставку смартфона.

Ольга Хмелевская
Фото с личной страницы Анны Терешковой в Facebook

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Михайловская набережная

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КОММЕНТАРИИ (24)

Боб Марли
27 мая 2019 в 16:47

А какой смысл было вообще тогда высаживать яблони??? Я представляю, как японцы побежали бы скорее обрывать цветы сакуры ради сохранения дерева. В какой маразматичной стране мы все таки живем.

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Диванный эксперт
27 мая 2019 в 16:44

Еще листья надо убрать, те вообще силов отнимаю капец :-)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
27 мая 2019 в 16:47

«Надо, чтобы силы деревьев не уходили в цветы, а оставались дереву!» 

))))Что бы не плодоносили.
Иначе новосибирцы все яблони переломают яблочки обрывая.