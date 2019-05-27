Чиновники разрешили рвать красивые цветы на Михайловской набережной

«Надо, чтобы силы деревьев не уходили в цветы, а оставались дереву!» — пояснила на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Как сообщила корреспонденту НГС Анна Терешкова, хотя сейчас яблони на набережной и прижились, но они ещё слабенькие.

«Из 70 яблонь две были сломаны <...> зимой, они не прижились, и ещё две под вопросом. <...> Которые хорошие, пошли в цвет. И ботаники <...> дали заключение о том, что надо бы убрать цветы для того, чтобы <...> вся сила ушла самому растению, самому дереву. <...> Мы же делаем надолго это, чтобы они у нас прижились и каждый год давали вот такие красивые цветы. Поэтому нужно один год, что называется, потерпеть. Ничего страшного, мы же для поколений будущего это всё делаем», — рассказала Анна Терешкова.

В конце мая холодный и серый Новосибирск традиционно окутывают ароматы цветущих яблонь, миндаля и черёмухи. На прошлой неделе фотограф НГС сделал очень нежные фотографии распускающихся цветов на улицах города — ими хочется любоваться и поставить себе на заставку смартфона.