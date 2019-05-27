В Новосибирск придёт жара — ровно на один день

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Погода в городе успеет дважды поменяться на неделе
Посреди рабочей недели в Новосибирске будет стоять практически знойная погода
Новосибирские синоптики рассказали прогноз на ближайшие дни: в среду температура резко поднимется, а в четверг начнётся новое похолодание.
«У нас достаточно неустойчивый характер атмосферных процессов на юге Западной Сибири. Идёт чередование сухих и влажных, тёплых и прохладных периодов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня над областью прохладный антициклон, который постепенно отходит на восток.
«С этим процессом, мы полагаем, будет смена воздушных масс на более тёплые. Завтра уже мы ждём повышение температуры на фоне отсутствия осадков до 19–24 градусов тепла. 29-го повышение температуры продолжится, потому что добавятся здесь воздушные массы тёплого сектора очередного циклона, который перемещается по северу Западной Сибири. Температура повысится до 23–28 градусов. Ночные температуры тоже дойдут до 8–13 градусов тепла — заморозки маловероятны», — рассказал Ренад Ягудин о погоде в регионе.
При этом в Новосибирске самым тёплым днём будет среда, 29 мая, когда воздух прогреется до 25–27 градусов.
Но уже 30 мая в область придёт полярный холодный атмосферный фронт. В этот день будут вероятны осадки от слабых до умеренных при порывистом ветре, ожидаются и грозы. Температура понизится до 17–22 градусов тепла.
Пока нет точного прогноза на последний день мая, но Ренад Ягудин не исключает, что сценарий погоды будет похож на тот, что был в прошедшие ветреные выходные.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Но в этот день мы будем на работе.... вот и лето прошло, будто и не бывало..