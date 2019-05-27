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Город

Глава новосибирского управления МЧС увеличил доходы на полмиллиона

Доход жены Виктора Орлова также вырос

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Доход Виктора Орлова за год вырос больше чем на полмиллиона рублей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов и его заместители отчитались о своих доходах за 2018 год.

Сведения о их заработках появились на официальном сайте ведомства.

Как следует из опубликованного документа, за прошлый год Виктор Орлов заработал 3,44 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход вырос более чем на 675 тысяч. В списке собственности Виктора Орлова — только квартира площадью 37,6 кв. м.

Супруга главы управления задекларировала доход в размере 1,19 миллиона рублей, за год эта сумма увеличилась на 576 тысяч рублей. При этом жена Орлова сменила машину: если в 2017 году ей принадлежал Hyundai Solaris, то в декларации за 2018 год указана Mazda CX-5.

Также в документе отмечено, что супруги Орловы снимают квартиру площадью 86,9 кв. м.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Андрей Деменев получил годовой доход в размере больше 2 миллионов рублей. Доходы остальных четырёх заместителей Виктора Орлова колеблются в диапазоне от 1,27 миллиона рублей (Алексей Задорожный) до 1,6 миллиона рублей (Алексей Брызгалов).

На прошлой неделе свои доходы раскрыло руководство новосибирской полиции: в декларациях указаны миллионные заработки и дорогие машины.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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декларации о доходахМЧС

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КОММЕНТАРИИ (8)

не удивлен
27 мая 2019 в 15:30

А рядовые сотрудники МЧС сколько получают? 35 т.р. в месяц)?

Cthutq 1976
27 мая 2019 в 15:31

Врет Орлов В.В. У него есть тойота с номерами ОхххВВ.

....
27 мая 2019 в 15:31

просто он стал лучше работать и выше стоящее начальство видя его рвение повысило ему зарплату. вот.