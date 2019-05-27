Глава новосибирского управления МЧС увеличил доходы на полмиллиона

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Доход жены Виктора Орлова также вырос
Доход Виктора Орлова за год вырос больше чем на полмиллиона рублей
Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов и его заместители отчитались о своих доходах за 2018 год.
Сведения о их заработках появились на официальном сайте ведомства.
Как следует из опубликованного документа, за прошлый год Виктор Орлов заработал 3,44 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход вырос более чем на 675 тысяч. В списке собственности Виктора Орлова — только квартира площадью 37,6 кв. м.
Супруга главы управления задекларировала доход в размере 1,19 миллиона рублей, за год эта сумма увеличилась на 576 тысяч рублей. При этом жена Орлова сменила машину: если в 2017 году ей принадлежал Hyundai Solaris, то в декларации за 2018 год указана Mazda CX-5.
Также в документе отмечено, что супруги Орловы снимают квартиру площадью 86,9 кв. м.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Андрей Деменев получил годовой доход в размере больше 2 миллионов рублей. Доходы остальных четырёх заместителей Виктора Орлова колеблются в диапазоне от 1,27 миллиона рублей (Алексей Задорожный) до 1,6 миллиона рублей (Алексей Брызгалов).
На прошлой неделе свои доходы раскрыло руководство новосибирской полиции: в декларациях указаны миллионные заработки и дорогие машины.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова