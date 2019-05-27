Глава новосибирского управления МЧС увеличил доходы на полмиллиона

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов и его заместители отчитались о своих доходах за 2018 год.



Сведения о их заработках появились на официальном сайте ведомства.



Как следует из опубликованного документа, за прошлый год Виктор Орлов заработал 3,44 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход вырос более чем на 675 тысяч. В списке собственности Виктора Орлова — только квартира площадью 37,6 кв. м.



Супруга главы управления задекларировала доход в размере 1,19 миллиона рублей, за год эта сумма увеличилась на 576 тысяч рублей. При этом жена Орлова сменила машину: если в 2017 году ей принадлежал Hyundai Solaris, то в декларации за 2018 год указана Mazda CX-5.

