Рядом со старинным отелем в тихом центре пропал забор

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Реставрация здания идёт с 2013 года
Возле здания убрали забор и отремонтировали тротуар
В последние майские выходные у отеля «Метрополитен» на улице Революции, 4 убрали строительный забор — многолетняя реставрация исторического здания близится к завершению.
Долгое время здание окружал сетчатый забор, теперь он сменился невысокой оградой с торцов здания. Перед ним со стороны улицы Революции остался оригинальный кованый забор. Тротуар перед зданием отремонтировали и уложили новый асфальт. При этом двери главного входа всё ещё закрыты защитной плёнкой.
В 2008 году здание за 18,4 миллиона рублей приобрела компания «Сибирский антрацит». Реставрация здания началась в 2013 году. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой уточнить сроки завершения работ и планы по дальнейшему использованию здания.
Отель «Метрополитен» был построен в 1905 году как жилой дом коммерсанта Мамонтова (его инициалы сохранены на фасаде), а затем здесь открыли гостиницу на 14 номеров — она стала первой каменной гостиницей в городе. Здание было признано памятником архитектуры в феврале 1987 года. По информации каталога «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области», в нём сохранились филёнчатые встроенные шкафы и оригинальная лестница с балясинами.
Ранее стало известно, что в тихом центре отреставрируют ещё два купеческих дома — оба находятся на улице Коммунистической, в квартале от отеля «Метрополитен».
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова
Пропал забор - это когда его украли.... А в данном случае его демонтировали, в связи с окончанием строительных работ.
Журналистика НГС - уровень дно.