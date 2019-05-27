Рядом со старинным отелем в тихом центре пропал забор

В последние майские выходные у отеля «Метрополитен» на улице Революции, 4 убрали строительный забор — многолетняя реставрация исторического здания близится к завершению.



Долгое время здание окружал сетчатый забор, теперь он сменился невысокой оградой с торцов здания. Перед ним со стороны улицы Революции остался оригинальный кованый забор. Тротуар перед зданием отремонтировали и уложили новый асфальт. При этом двери главного входа всё ещё закрыты защитной плёнкой.



В 2008 году здание за 18,4 миллиона рублей приобрела компания «Сибирский антрацит». Реставрация здания началась в 2013 году. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой уточнить сроки завершения работ и планы по дальнейшему использованию здания.

