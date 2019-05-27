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eur 72.32
Город

Рядом со старинным отелем в тихом центре пропал забор

Реставрация здания идёт с 2013 года

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Возле здания убрали забор и отремонтировали тротуар

Фото: Александр Ощепков / НГС

В последние майские выходные у отеля «Метрополитен» на улице Революции, 4 убрали строительный забор — многолетняя реставрация исторического здания близится к завершению.

Долгое время здание окружал сетчатый забор, теперь он сменился невысокой оградой с торцов здания. Перед ним со стороны улицы Революции остался оригинальный кованый забор. Тротуар перед зданием отремонтировали и уложили новый асфальт. При этом двери главного входа всё ещё закрыты защитной плёнкой.

В 2008 году здание за 18,4 миллиона рублей приобрела компания «Сибирский антрацит». Реставрация здания началась в 2013 году. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой уточнить сроки завершения работ и планы по дальнейшему использованию здания.

Здание построили в 1905 году для коммерсанта Мамонтова — на фасаде сохранились его инициалы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Отель «Метрополитен» был построен в 1905 году как жилой дом коммерсанта Мамонтова (его инициалы сохранены на фасаде), а затем здесь открыли гостиницу на 14 номеров — она стала первой каменной гостиницей в городе. Здание было признано памятником архитектуры в феврале 1987 года. По информации каталога «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области», в нём сохранились филёнчатые встроенные шкафы и оригинальная лестница с балясинами.

Ранее стало известно, что в тихом центре отреставрируют ещё два купеческих дома — оба находятся на улице Коммунистической, в квартале от отеля «Метрополитен».

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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Лиза Пичугина

ТЕГИ

реставрация памятниковТихий центр«Сибирский антрацит»

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КОММЕНТАРИИ (4)

Vorovtcov
27 мая 2019 в 15:11

Пропал забор - это когда его украли.... А в данном случае его демонтировали, в связи с окончанием строительных работ.
Журналистика НГС - уровень дно.

Дворник из Питера
27 мая 2019 в 15:14

Наверное прораб с реставрации взял себе на дачу забор.

История Новосибирска
27 мая 2019 в 15:47

Интересное название. "Метрополитен".