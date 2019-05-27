Водитель ПАЗа отвлёкся на сдачу и врезался в иномарку в Заельцовском районе

Сумма ущерба от ДТП превысила 100 тысяч рублей

Автобус врезался в тормозившую иномарку 
Автобус врезался в тормозившую иномарку 


Сегодня, 27 мая, на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска автобус № 110 столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Тимур Брук, водитель автобуса отвлёкся на сдачу. 


«Водитель Mitsubishi ехал в Омск и перед дальней поездкой решил заехать на АЗС<...>, притормозил, в этот момент ему на скорости сзади въехал автобус 110-го маршрута. Водитель автобуса пояснил, что отвлёкся на сдачу и просто не успел затормозить, он начал тормозить, но уже было поздно», — сообщил Брук. 


У иномарки помята крышка багажника, задний бампер и разбито заднее стекло 
У иномарки помята крышка багажника, задний бампер и разбито заднее стекло 


По словам Тимура Брука, аварийные комиссары оценили ущерб автомобиля Mitsubishi ASX в сумму, которая превышает 100 тысяч рублей, поэтому водителю иномарки придётся вызывать сотрудников ГИБДД. 


На прошлой неделе, 21 мая, на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автобуса № 75 — в результате аварии оказалось разбито стекло на одной из дверей автобуса.

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