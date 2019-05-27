Водитель ПАЗа отвлёкся на сдачу и врезался в иномарку в Заельцовском районе

Автобус врезался в тормозившую иномарку



Сегодня, 27 мая, на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска автобус № 110 столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Тимур Брук, водитель автобуса отвлёкся на сдачу.





«Водитель Mitsubishi ехал в Омск и перед дальней поездкой решил заехать на АЗС<...>, притормозил, в этот момент ему на скорости сзади въехал автобус 110-го маршрута. Водитель автобуса пояснил, что отвлёкся на сдачу и просто не успел затормозить, он начал тормозить, но уже было поздно», — сообщил Брук.





У иномарки помята крышка багажника, задний бампер и разбито заднее стекло





По словам Тимура Брука, аварийные комиссары оценили ущерб автомобиля Mitsubishi ASX в сумму, которая превышает 100 тысяч рублей, поэтому водителю иномарки придётся вызывать сотрудников ГИБДД.



