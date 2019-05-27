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Дороги и транспорт

В Советском районе на линию вышел автобус с дыркой в полу

Автобус с неисправностью ходит по маршруту № 23

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Муниципальный автобус № 23 вышел на линию с открытым в салоне полом

Фото: Владислав

В Советском районе Новосибирска днём 27 мая на линию вышел автобус маршрута № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ».

Сообщение с фотографией разобранного пола в салоне автобуса появилось сегодня в группе «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте». Муниципальный автобус с госномером МУ315 вышел на маршрут № 23.

«Сегодня утром ехал на работу на 23-м. Обнаружил, что на полу лежит что-то и на нём стоят пассажиры. Подумал, что очередной "ремонт" пола сделали, но потом взгляд отвёл на подиум — площадка над двигательным отсеком, где расположены самые задние сиденья, — и увидел это (дырку в полу. — Прим. ред.). Потом присмотрелся на то, что на полу лежало, оказалось, это крышка. <…> Никого [из пассажиров] ничего не волновало, только те, кто сидели на этих рядах, сжались по краям, чтобы не дай бог не попасть ногами туда», — рассказал корреспонденту НГС пассажир автобуса Владислав.

В диспетчерской ПАТП-4 подтвердили, что автобус с таким номером работает на линии, но прокомментировать открытый пол в салоне не смогли.

«Буду разбираться с ОТК (отделом технического контроля. — Прим. ред.) и эксплуатацией, почему такой [автобус] выпустили. Скорее всего, [он] был на ремонте, и люк на место не поставили. Так-то полы у нас исправные. <…> Сейчас вызову начальника ОТК и буду проводить расследование», — заявил корреспонденту НГС и.о. директора ПАТП-4 Николай Плескун.

20 мая НГС рассказал об акции «Автобус», которую проводила новосибирская ГИБДД для выявления различных нарушений действующего законодательства при перевозках пассажиров

Илья Калинин
Фото очевидца Владислава

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Илья Калинин

ТЕГИ

общественный транспортавтобус №23

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КОММЕНТАРИИ (4)

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Хозяин54
27 мая 2019 в 15:49

Но ничего, сейчас скотчем заклеют и фсё. У нас же так местная администрация работает.

Qwerty
27 мая 2019 в 15:49

Да нормальная скотовозка че вы...

Хамло Московское
27 мая 2019 в 15:47

олицетворение нАвАсИбИрска