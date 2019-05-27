В Советском районе на линию вышел автобус с дыркой в полу

В Советском районе Новосибирска днём 27 мая на линию вышел автобус маршрута № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ».

Сообщение с фотографией разобранного пола в салоне автобуса появилось сегодня в группе «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте». Муниципальный автобус с госномером МУ315 вышел на маршрут № 23 .

«Сегодня утром ехал на работу на 23-м. Обнаружил, что на полу лежит что-то и на нём стоят пассажиры. Подумал, что очередной "ремонт" пола сделали, но потом взгляд отвёл на подиум — площадка над двигательным отсеком, где расположены самые задние сиденья, — и увидел это (дырку в полу. — Прим. ред.). Потом присмотрелся на то, что на полу лежало, оказалось, это крышка. <…> Никого [из пассажиров] ничего не волновало, только те, кто сидели на этих рядах, сжались по краям, чтобы не дай бог не попасть ногами туда», — рассказал корреспонденту НГС пассажир автобуса Владислав.

