Фотограф снял вереницу спутников Илона Маска в небе над Новосибирском

Спутники в небе похожи на светящуюся пунктирную линию. На фото она проходит снизу вверх через центр снимка





В ночь на 27 мая новосибирец Павел Осокин снял в небе над городом полёт спутников Илона Маска.





Съемка проходила в 3:00 на Центральном пляже Академгородка.





«Когда я увидел у нас в группах про тротуарную астрономию, что будет полёт, там было указано время и предположительное расположение на звёздном небе», — рассказал корреспонденту НГС Павел Осокин.





Сначала Павел Осокин отправился на съёмку в центр города, но там небо оказалось затянуто облаками. Затем с друзьями он отправился в Академгородок, где было чистое небо. Но спутники появились на небе раньше ожидаемого времени, поэтому снять их удалось не сразу.





«Мы увидели, когда они пролетали просто над нами», — добавил Павел Осокин.





В результате снимки были сделаны, когда уже начало светать, а спутники стали тусклее.





По информации издания «Коммерсантъ», компания SpaceX бизнесмена Илона Маска 24 мая доставила на орбиту 60 спутников для проекта системы космической связи Starlink — предполагается, что они смогут обеспечить широкополосный доступ к интернету по всему миру.





В середине апреля другой новосибирец Алексей Поляков сфотографировал полёт МКС на фоне Солнца.