Почти полмиллиона в месяц: рейтинг самых богатых ректоров новосибирских вузов

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Они раскрыли свои доходы и зарплаты
Ректоры НГУЭУ, НГТУ и НГУ опубликовали данные о своих доходах
Ректоры новосибирских вузов опубликовали данные о своих доходах и зарплатах — НГС составил топ самых состоятельных. Сведения о зарплатах появились на сайтах вузов.
Самым состоятельным оказался ректор НГУ Михаил Федорук — в прошлом году его средняя зарплата составила почти 487 тысяч рублей в месяц. Зарплата Федорука стала выше — в документах за 2017 год указано, что она составляла 423 тысячи рублей. Зарплата его самого богатого заместителя — проректора по научно-исследовательской деятельности Дмитрия Чуркина — 335 тысяч рублей в месяц.
Средняя ежемесячная зарплата ректора НГТУ Анатолия Батаева в 2018 году составила 385 тысяч рублей. Она тоже сильно увеличилась за год — почти на 122 тысячи рублей. Среднемесячный доход президента НГТУ Николая Пустового составил 224 тысячи рублей.
Проректоры НГТУ в среднем декларировали зарплату около 220 тысяч рублей в месяц.
Ректор НГУЭУ Александр Новиков за 2018 год получил доход в 4,5 миллиона рублей, а его жена 459 тысяч рублей. В собственности у ректора и его семьи — Subaru Forester, две квартиры, земельный участок, гараж и бокс — всё на территории России. Первый проректор вуза Павел Новгородов задекларировал гораздо больший доход — 12,4 миллиона рублей. В собственности у Новгородова три машины: Lexus GX 460, Toyota Land Cruiser Prado и Willys — американский армейский внедорожник, а также квартира, земельный участок и недостроенный дом с гаражом.
Сведения о доходах за 2018 год появились и на сайте НГАСУ (Сибстрин). Его ректор Юрий Сколубович задекларировал 4,6 миллиона рублей, а также Toyota Land Cruiser Prado, две квартиры и гараж. Самый состоятельный проректор НГАСУ — Евгений Григорьев — указал в декларации о доходах 2,4 миллиона рублей, Lexus LX 470, UAZ Patriot, Nissan Patrol, жилой дом, два земельных участка и недостроенный объект.
О своих доходах недавно отчитались Анатолий Локоть, Андрей Травников, главы прокуратуры, МЧС, а также мэрия раскрыла зарплаты директоров городских школ и лицеев.
Кирилл Шматков
Коллаж из фото Елены Поляковой, Александра Ощепкова и nstu.ru
Ответственно заявляю как человек связанный с ВУЗом: большинство подобных лоботрясов не заслуживает таких зарплат. Легализованная форма полузаконного обогащения. В ВУЗах есть всё, и кумовство, и коррупция. 100 тыс. рублей любому из них хватит за глаза.
хорошая зп в месяц. эти вузы в топе мировых универов? + премии. не хило. прям как наши футболисты, которые ничего не выигрывают но зп огромная. на деньги "народного достояния"? как у депутатов.