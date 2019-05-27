Почти полмиллиона в месяц: рейтинг самых богатых ректоров новосибирских вузов

Самым состоятельным оказался ректор НГУ Михаил Федорук — в прошлом году его средняя зарплата составила почти 487 тысяч рублей в месяц. Зарплата Федорука стала выше — в документах за 2017 год указано, что она составляла 423 тысячи рублей. Зарплата его самого богатого заместителя — проректора по научно-исследовательской деятельности Дмитрия Чуркина — 335 тысяч рублей в месяц.

Ректоры новосибирских вузов опубликовали данные о своих доходах и зарплатах — НГС составил топ самых состоятельных. Сведения о зарплатах появились на сайтах вузов.

Средняя ежемесячная зарплата ректора НГТУ Анатолия Батаева в 2018 году составила 385 тысяч рублей. Она тоже сильно увеличилась за год — почти на 122 тысячи рублей. Среднемесячный доход президента НГТУ Николая Пустового составил 224 тысячи рублей.

Проректоры НГТУ в среднем декларировали зарплату около 220 тысяч рублей в месяц.

Ректор НГУЭУ Александр Новиков за 2018 год получил доход в 4,5 миллиона рублей, а его жена 459 тысяч рублей. В собственности у ректора и его семьи — Subaru Forester, две квартиры, земельный участок, гараж и бокс — всё на территории России. Первый проректор вуза Павел Новгородов задекларировал гораздо больший доход — 12,4 миллиона рублей. В собственности у Новгородова три машины: Lexus GX 460, Toyota Land Cruiser Prado и Willys — американский армейский внедорожник, а также квартира, земельный участок и недостроенный дом с гаражом.

Сведения о доходах за 2018 год появились и на сайте НГАСУ (Сибстрин). Его ректор Юрий Сколубович задекларировал 4,6 миллиона рублей, а также Toyota Land Cruiser Prado, две квартиры и гараж. Самый состоятельный проректор НГАСУ — Евгений Григорьев — указал в декларации о доходах 2,4 миллиона рублей, Lexus LX 470, UAZ Patriot, Nissan Patrol, жилой дом, два земельных участка и недостроенный объект.