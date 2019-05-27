Следователи назвали версию пожара, в котором погибли трое детей

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По предварительным данным, причиной возгорания стала игра детей со спичками
Следователи возбудили уголовное дело
В Следственном комитете по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара, который унёс жизнь троих детей, — огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнём.
Пожар произошёл вчера, 26 мая, в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области. Следователи уже возбудили уголовное дело.
По данным Следственного комитета, одной из основных версий пожара рассматривают неосторожное обращение с огнём.
По предварительным данным СК, возгорание началось в результате поджога — штору у окна в одной из комнат спичками мог поджечь старший ребёнок. Двери в доме при этом не были заперты, а о пожаре сообщил 8-летний мальчик, который находился в доме.
После сообщения о пожаре на место были вызваны сотрудники МЧС, которые локализовали возгорание, сообщили в областном управлении СК.
Жители села Вторая Петропавловка в Венгеровском районе Новосибирской области рассказали подробности пожара — по их словам, во время пожара никого из родителей не было дома. Пожар унёс жизни трех маленьких детей: одному из них было 8 месяцев, двум другим — 2 и 3 года.
Анастасия Нефёдова
Фото Оксаны Козыревой