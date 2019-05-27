Следователи назвали версию пожара, в котором погибли трое детей

В Следственном комитете по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара, который унёс жизнь троих детей, — огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнём.

Пожар произошёл вчера, 26 мая, в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области. Следователи уже возбудили уголовное дело.

По данным Следственного комитета, одной из основных версий пожара рассматривают неосторожное обращение с огнём.

По предварительным данным СК, возгорание началось в результате поджога — штору у окна в одной из комнат спичками мог поджечь старший ребёнок. Двери в доме при этом не были заперты, а о пожаре сообщил 8-летний мальчик, который находился в доме.